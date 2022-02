Elliot Page schreibt an seinen Memoiren

Heute, 13:47h, noch kein Kommentar

Der kanadische Schauspieler Elliot Page arbeitet an seinen Memoiren, die unter dem Titel "Pageboy" im kommenden Jahr herauskommen sollen. Das teilte der Verlag Flatiron Books vergangenen Donnerstag mit.



"Die Memoiren werden sich mit Pages Beziehung zu seinem Körper sowie seinen Erfahrungen als einer der berühmtesten trans Personen der Welt befassen ebenso wie mit psychischer Gesundheit, Übergriffen, Liebe, Beziehungen, Sex und der Kloake, die Hollywood sein kann", erklärte der Verlag.

Zwei Coming-outs

Page, der 2008 eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin für "Juno" erhalten hatte, outete sich 2014 als lesbisch und 2020 als trans Mann. Dies führte zu großen Medieninteresse, da sich bislang noch nie ein bekannter Hollywood-Schauspieler als trans geoutet hatte.



Vor einem Jahr erschien er als erster trans Mann auf der Titelseite des Nachrichtenmagazins "Time" (queer.de berichtete). Im April interviewte Starmoderatorin Oprah Winfrey den Schauspieler – dabei kritisierte Page die transphobe Politik in den USA und erklärte, er fühle sich nun "wohl zum ersten Mal wohl" in seinem Körper (queer.de berichtete). Im Mai letzten Jahres veröffentlichte er sein erstes Oben-ohne-Bild (queer.de berichtete).



Zuletzt war der 35-jährige gebürtige Neuschottländer in der Superheldenserie "The Umbrella Academy" zu sehen – Netflix will dieses Jahr die dritte Staffel der in Ontario gedrehten Reihe veröffentlichen. Page spielt in der Serie die Superheldin Nummer sieben alias Vanya Hargreeves. (dk)