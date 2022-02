Rafi Rachek und Sam Dylan wollen Mutter ihres Kindes casten

Rafi Rachek (li.) und Sam Dylan wollen Papis werden (Bild: Instagram / Rafi Rachek)

Der 32-jährige Rafi Rachek und sein ein Jahr jüngerer Lebenspartner Sam Dylan suchen nach einer Frau, die ihnen hilft, den Kinderwunsch zu erfüllen. Auf der Seite ichbindierichtige.de können sich interessierte gebärfähige Personen bewerben. Dabei will das in Köln lebende Paar die Richtige im Rahmen einer Castingshow auswählen, wie Dylan am Dienstag mit einem Video auf seiner Instagram-Seite mitteilte.



Der Titel der Show soll offenbar "All We Need Is Love" sein

"Der Wunsch, ein eigenes Kind zu bekommen, war bei uns schon etwas länger da, seit zirka eineinhalb Jahren. Und da hat man gemeinsam überlegt, welcher Weg könnte der beste sein", so Rachek in dem Video. Dylan ergänzte, für beide sei klar gewesen, dass sie keine Leihmutter nehmen, sondern gemeinsam mit einer Frau das Kind großziehen wollten. Eine Moderatorin kündigte die TV-Sendung in dem Clip mit den Worten an: "Das wird nicht nur das Showereignis des Jahres, das wird eine Reise, die drei Menschen für immer miteinander verbinden wird."



So wirbt Sam Dylan auf Instagram: "Für uns ist es viel mehr als eine TV-Show, für uns ist es eine Lebensaufgabe und ein Herzenswunsch[;] vielleicht hast DU den gleichen Traum"

Laut "Bild" (Bezahlartikel) erklärten der Produktion nahestehende Personen, dass die Show bereits seit einem Jahr geplant werde. Das Format sei weltweit einmalig. In der Sendung sollten auch Hürden für gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderwunsch thematisiert werden. Unklar ist jedoch noch, wo und wann die Show zu sehen sein soll.

Reality-Paar seit Ende 2019 liiert

Rachek und Dylan sind Reality-Gewächse: Rachek war ein Kandidat im heterosexuellen Format "Die Bachelorette" und outete sich 2019 in der Show "Bachelor in Paradise" als schwul. Dylan war im selben Jahr in der ersten Staffel von "Prince Charming" dabei. Ende 2019 verkündeten beide, ein Paar zu sein.



Ihre Beziehung war etwas holprig: So stritten sich beide öffentlich und trennten sich sogar letztes Jahr. Wenige Wochen später zelebrierten sie ihre Wiedervereinigung.



In den letzten Jahren verdiente sich das Promi-Paar seine Brötchen als Influencer und im Reality-TV – Rachek war etwa bei "Promi Big Brother" dabei, Dylan bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". (dk)