Queere Disco-Ikone mit vielen Geheimnissen

Sie ist Disco-Königin, Muse, Moderatorin, Model, Malerin: Amanda Lear. Ihr Leben ist ein einziges Kunstwerk, sie selbst hat viele Details ihrer Biografie offengelassen und genoss durchaus die Legendenbildung.



Umso spannender ist es, die Stationen ihres Lebens noch einmal als Film zu sehen. Der Dokumentarfilmer Gero von Boehm, der bereits viele Prominente porträtiert hat und wie Amanda in Paris lebt, hat sie getroffen und ihr einen 50-minütigen Film gewidmet, der bei arte abrufbar ist. Zu Wort kommen Zeitzeuge*innen, Freund*innen, Weggefährt*innen – und viel Musik und alte Film-Aufnahmen sind zu hören und zu sehen.

Nicht nur ihr Alter ist ein Geheimnis

Zu den Geheimnissen ihres Lebens zählt es, dass keiner so genau weiß, wie alt Amanda Lear genau ist. Und wo sie geboren wurde. Shanghai? Hanoi? Hongkong? 1939, 1946 oder 1950? Sie selbst hat es nie aufgeklärt. Noch interessanter für Klatschblätter und Sendungen in den 70er und 80er Jahren war das Gerücht, dass sie als Junge aufwuchs, in Paris als Dragqueen namens "Peki d'Oslo" auftrat und in Marokko eine Geschlechtsanpassung vornahm. Um es vorwegzunehmen: Zu all dem sagt Amanda in dem Film kaum etwas – diese Geheimnisse wird sie wohl irgendwann ins Grab mitnehmen.



Amanda wurde Ende der 50er Jahre in Paris als Model entdeckt, sie hatte aus damaliger Sicht die idealen Maße. Groß, schlank, hohe Wangenknochen, lange Beine, lange Haare – sie entsprach jener Art junger Frauen, die man in der Werbung und auf dem Laufsteg sehen wollte. Sogar im berühmten "Afri-Cola"- Spot von Charles Wilp hatte sie einen kleinen Auftritt.



Doch Amanda wollte mehr: Sie wollte Malerin und Künstlerin werden, ging auf die Kunsthochschule und lernte den Surrealisten Salvador Dali kennen. Dali war ganz vernarrt in sie, machte ihr zweifelhafte Komplimente, in dem er ihr sagte, sie habe "ein schönes Skelett" und einen "schönen Schädel". Er ermunterte sie, weiter zu malen. "Er meinte es aber nett", sagt Amanda in der Doku.

David Bowie war von Amanda Lear fasziniert

In den 60er Jahren zog sie ins "Swinging London" um. Dort machte sie schnell Bekanntschaft mit Musiker*innen und Künstler*innen, verliebte sich in Bryan Jones, einem Gründungsmitglied der "Rolling Stones", der früh verstarb. Auch lernte sie Bryan Ferry von "Roxy Music" kennen, ließ sich mit schwarzem Panther für ein Plattencover der Band ablichten. Und sie lernte David Bowie kennen, der damals schon mit Geschlechterrollen spielte und fasziniert war von Amanda. Er traute ihr mehr zu und überzeugte sie, zu singen. Anfangs war sie selbst wenig von sich überzeugt. Ihr Produzent meinte, dass sie ihre Stimme drücken müsse – mit Zigaretten und Whisky, bis sie endlich spät in der Nacht um vier Uhr ihre berühmte tiefe Stimme aufs Band brachte.



Der Erfolg setzte dann Mitte der 70er Jahre ein, in Deutschland wurde sie mit Songs wie "Follow Me" oder "Queen Of China-Town" bekannt. Auch in Frankreich, vor allem aber in Italien, schlug ihr lasziver Disco-Stil ein. Fernsehmacher*innen und Fans waren verrückt nach der "verruchten" Disco-Queen, von der keiner so genau wusste, wer sie war und woher sie kam. Legendär ist ein Interview im deutschen Fernsehen, in dem die damalige Moderatorin Carmen Thomas die Gerüchte um ihre Transidentität anspricht, Amanda auf Englisch über ihren "Sex", also ihr Geschlecht spricht, aber die Moderatorin konsequent das Wort stets mit "Sex" übersetzt und dadurch den Sinn des ganzen Interviews vermasselt.



Ihr Erfolg verblasste in den 80er Jahren



In den 80er Jahren verblasst ihr Erfolg ein wenig, dafür wird sie aber viel gebucht als Moderatorin im französischen und im italienischen Fernsehen. Amanda wechselt gekonnt zwischen fünf Sprachen und fühlt sich in mehreren Ländern zu Hause. In der Doku wird auch ihre wilde Zeit im "Le Palace" beleuchtet, einem Club in Paris, der ein wenig ans "Studio 54" erinnerte. Allein diese alten Aufnahmen lohnen, den Film anzuschauen.



Als sie 1979 den Franzosen Alain-Philippe Malagnac d'Argensde Villele heiratet, kommt es zum Streit zwischen ihr und Salvador Dali – er war wohl eifersüchtig, und befürchtete, sie würde ihre Künstlerinnen-Karriere an den Nagel hängen. Im Jahr 2000 starb ihr Mann unter dramatischen Umständen bei einem Hausbrand in Südfrankreich.



Amanda Lear litt jahrelang darunter, nur als Disco-Ikone betrachtet zu werden und hoffte auf mehr Aufmerksamkeit für ihre Malerei. Später im Leben sollte sie die auch bekommen, ihre Ausstellungen sind heute in Frankreich gut besucht. In Deutschland moderierte sie kurzzeitig die Sex-Talkshow "Peep!", was sie aber später bereute, wie sie sagte.Als Freund*innen und Zeitzeug*innen kommen im Film unter anderem Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier vor, die Schauspielerin Macha Méril, der DJ Michel Gaubert und der Fernsehautor Salvo Guercio. Doch auch sie kommen letztlich dem Geheimnis der vielen Leben von Amanda Lear nicht wirklich auf die Spur. Äußerst sehenswert ist der Film dennoch."Die Leben der Amanda Lear" läuft am Freitag, den 25. Februar 2022 um 21.40 Uhr auf arte und ist ab Donnerstag bereits in der Mediathek zu sehen.