Wien: Rechtspopulist fühlt sich durch queeres Bahnticket diskriminiert

Der FPÖ-Politiker Maximilian Krauss hält es für eine Benachteiligung der Mehrheitsbevölkerung, dass der städtische Verkehrsbetrieb Wiener Linien den "Queer City Pass" für Tourist*innen anbietet. "Es ist schlichtweg nicht zu akzeptieren, dass im Kampf gegen die Diskriminierung von Minderheiten die Mehrheit benachteiligt wird", erklärte der 29-jährige Klubobmann (Fraktionschef) der FPÖ im Wiener Landtag gegenüber heute.at. Er beklagte, dass es einen Preisunterschied zwischen der "Vienna City Card" und dem "Queer CityPass" gebe, aber kaum Leistungsunterschiede. "Da eine Benachteiligung einer nicht zur LGTBIQ-Gemeinschaft gehörenden Person strikt abzulehnen ist, muss Klarheit über die Preisdifferenz hergestellt werden", so seine Forderung im Wiener Stadtparlament.



Die Wiener Linien wiesen die Vorwürfe zurück: "Wer ein 72-Stunden-Ticket der 'Vienna City Card', des 'EASY CityPass' oder 'Queer CityPass' kauft, bekommt dafür immer dasselbe Angebot im Öffi-Netz der Wiener Linien. Der Preisunterschied liegt in der Anzahl der Extras und den Vergünstigungen", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Die Ermäßigungen handelten die Unternehmen selbst aus, die Wiener Linien böten nur den Vertrieb der Tickets auf der Homepage an.

Ferner erklärte der ÖPNV-Anbieter, dass es den "Queer CityPass" auch in Berlin und Köln gebe und die Kontrolleur*innen keinen Hetero-Check durchführten: "Die sexuelle Orientierung wird von uns selbstverständlich nicht kontrolliert, wie das etwa auf Twitter kolportiert wurde. Diese Fake News haben wir direkt auf Twitter klargestellt. Es steht natürlich allen Fahrgästen frei, dieses Ticket zu erwerben."



Wir möchten über die Fake News aufklären: Unser Kooperationspartner bietet sowohl den EASY CityPass als auch den QUEER CityPass zum selben Preis an. Wir kontrollieren selbstverständlich keine sexuelle Orientierung. Jeder Fahrgast kann das Ticket kaufen#LoveIsLove https://t.co/lXEaUdY9iz Wiener Linien #WearAMask (@wienerlinien) February 11, 2022 Twitter / wienerlinien

Krauss, der früher als Referent beim homophoben Ex-Abgeordneten Johann Gudenus gearbeitet hatte, versuchte sich bereits wiederholt mit Queerfeindlichkeit zu profilieren. So bezeichnete er 2020 die Einrichtung eines queeren Jugendzentrums als "ein sinnloses linksideologisches Projekt". Zudem macht er gerne Stimmung gegen die muslimische Minderheit: 2019 zeigte er sich etwa besorgt, dass in Kitas kein Schweinefleisch mehr erhältlich sei; in sozialen Medien forderte er allen Ernstes: "Jedes Kind soll in den Genuss eines Schnitzels kommen dürfen." (dk)