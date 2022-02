Nürnberg wird Bayerns queere Musterstadt

Sergei Gussev / flickr) Vorbild Nürnberg: Der Aktionsplan wurde gemeinsam von Stadt und queerer Community erarbeitet (Bild:

Als erste bayerische Kommune hat Nürnberg einen Aktionsplan zur besseren Berücksichtigung der Belange von LGBTI beschlossen. Ziel des "Aktionsplans Queeres Nürnberg" (PDF) sei es in erster Linie, die Verwaltung für die spezifischen Bedürfnisse queerer Personen zu sensibilisieren und städtische Angebote für alle Bürger*innen und zugänglich zu machen, hieß es am Mittwoch nach der Entscheidung des Stadtrates.



Der 44-seitige Aktionsplan geht auf Anträge von SPD, Grünen und Linken zurück: Die rund 100 Maßnahmen aus neun Handlungsfeldern, von der Kindheit bis ins hohe Alter, wurden von der Stadt seit 2020 in einem breiten Beteiligungsprozess vieler Gruppen gemeinsam erarbeitet. Im Jahr 2025 steht eine Evaluation an. "Wünschenswert wäre es, bis dahin queere Perspektiven als Querschnittsaufgabe fest in regulären Arbeitsprozessen verankert zu haben, so dass ein eigener Aktionsplan nicht mehr nötig ist", heißt es in dem Dokument.

Die Stadt beteiligt sich an CSD und IDAHOBIT

Konkret geplant sind u.a. der Aufbau einer "Koordinierungsstelle LSBTIQ*", die Gründung eines queeren Netzwerks Nürnberg, die Teilnahme der Stadt an CSD und IDAHOBIT, die Durchführung einer internationalen Konferenz, die Dokumentation queerer Geschichte im Stadtarchiv, kommunale Beratungsangebote für trans und inter Menschen, ein "Come-Together-Cup Franken", ein "Fachtag LSBTIQ* und Alter" sowie Fortbildungen für Pädagog*innen und anderer Mitarbeiter*innen der Stadt.

"Sichtbarkeit und Repräsentanz schaffen Akzeptanz und Sicherheit", erklärte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) in der Stadtratssitzung. Der Aktionsplan werde "dazu beitragen, die Sichtbarkeit queeren Lebens zu erhöhen, Beratungsstrukturen zu stärken, die Verwaltung zu öffnen und die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zu stärken". (cw/dpa)