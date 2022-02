Heute, 09:40h, noch kein Kommentar

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Redaktionsassistent*in im Home Office

(Minijob, 30 Stunden im Monat)



Aufgaben:

● Recherche und Erfassung der täglichen TV-Tipps zu LGBTI-Themen

● Recherche und Erfassung der wichtigsten queeren Termine in Deutschland

● Recherchetätigkeiten nach Bedarf



Anforderungen:

● Großes Wissen über Filme und Serien mit queeren Inhalten

● Sehr guter Überblick über die LGBTI-Community in Deutschland

● Sichere Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik

● Eigenständiges, effizientes, zuverlässiges und sehr genaues Arbeiten

● Eigener PC und Internetzugang

● Schnelle Auffassungsgabe für die Einarbeitung in unsere IT-Systeme und -Anwendungen



Wir bieten:

● Arbeiten im eigenen Home Office bei freier Zeiteinteilung

● Umfangreiche Online-Schulung durch die Redaktion

● Unbefristete Zusammenarbeit

● Stundenlohn von 12 Euro

● Mitarbeit in Deutschlands reichweitenstärkstem queeren Medienprojekt und die Chance, es weiter zu verbessern



Kurzbewerbungen bitte per E-Mail an Herausgeber und Geschäftsführer Micha Schulze: .