Die lesbische Liebe der Seven of Nine: "Wir überspringen die gesamte Honeymoon-Phase"

Seven of Nine (Jerri Ryan) verliebt sich in "Star Trek: Picard" in eine Frau (Bild: Amazon Prime)

Die in München geborene amerikanische Schauspielerin Jerri Ryan hat im Interview mit dem "SFX Magazine" über die Zukunft des Liebenslebens von Seven of Nine gesprochen. Die Figur, die in den Neunzigerjahren in "Star Trek: Raumschiff Voyager" eingeführt wurde, ist in der 2020 gezeigten ersten Staffel von "Star Trek: Picard" erstmals in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit einer Frau zu sehen – mit der früheren Sternenflotten-Veteranin Raffi Musiker (dargestellt von Schauspielerin Michelle Hurd). Neue Episoden der zweiten Staffel sollen in Deutschland ab dem 4. März bei Amazon Prime Video zu sehen sein.



Willkommen im Jahr 2024. Star Trek #Picard Staffel 2 ist ab dem 04. März bei Prime Video. pic.twitter.com/RrfwE3kyt2 Prime Video DE (@PrimeVideoDE) February 9, 2022

| Twitter / PrimeVideoDE | In der zweiten Staffel von "Picard" dürfen sich Trekkies auf Zeitreisen und alte Bekannte wie Q (John de Lancie) und Guinan (Whoopi Goldberg) freuen

Ryan erklärte, es gebe in Staffel zwei einen Zeitsprung: "Wir überspringen die gesamte Honeymoon-Phase, und wir befinden uns in der Komplexität einer erwachsenen Beziehung, in den Gräben, mittendrin", so die 54-Jährige. "Wie navigiert man durch eine Romanze, die ihren Ursprung fast ausschließlich in jeder Menge Adrenalin hatte? Jetzt muss man diese Wirbelwind-Romanze im Alltag meistern, während man gleichzeitig die Welt rettet? Das macht Spaß, und wir sind in der Lage, weitere inklusive Geschichten zu erzählen, die tatsächlich unsere Gesellschaft widerspiegeln."

Die Figur Seven of Nine gehörte zwischen 1997 und 2001 zur Besatzung des Raumschiffs Voyager unter dem Kommando von Kapitänin Kathryn Janeway (dargestellt von Kate Mulgrew, die auch als Mrs. Columbo – die Ehefrau von Peter Faulks "Columbo" – und aus der Serie "Orange is the New Black" bekannt ist). Seven spielte eine von Janeway befreite ehemalige Borgdrohne, die erst ihre Identität als Mensch wiederentdecken musste.



Die Beziehung von Seven und Raffi wurde in Staffel eins nur angedeutet (Bild: CBS All Access)

In der "Voyager"-Zeit war Seven als heterosexuell dargestellt worden. Ryan sagte jedoch jetzt, dass dies nicht immer so geplant gewesen sei: "Ich weiß, dass Jeri Taylor, eine der damaligen Showrunnerinnen, interessiert daran war, Seven lesbisch, bi oder pansexuell zu machen, aber das nicht durfte", so die Schauspielerin. "Aber für die Figur hätte [Queersein] absolut Sinn ergeben, weil sie nicht mal als Mensch aufgewachsen ist."



In der 1966 gestarteten "Star Trek"-Franchise haben TV-Sender jahrzehntelang queere Handlungsstränge unterdrückt (queer.de berichtete). Inzwischen hat sich das geändert: In der parallel zu "Star Trek: Picard" laufenden Serie "Star Trek: Discovery" gibt es etwa unter den Hauptfiguren ein schwules Paar sowie eine nichtbinäre und eine trans Figur (queer.de berichtete). (dk)