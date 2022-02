Russland vom ESC ausgeschlossen

Heute, 18:02h,

Russland wird aufgrund der Invasion in die Ukraine vom diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin ausgeschlossen. Das teilte die zuständige Europäische Rundfunkunion (EBU) am Freitagabend in Genf mit. Der 66. ESC soll am 14. Mai mit seinem großen Finale über die Bühne gehen. Deutschland will seinen Song kommende Woche küren (queer.de berichtete).



Die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin des Eurovision Song Contest hatte noch am Donnerstag ausweichend verkündet, der ESC sei ein nicht-politisches, kulturelles Event, das Nationen vereine. "Die EBU ist jedoch besorgt über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine und wird die Situation weiterhin genau beobachten."



Am Freitag hieß es nun, die Reference Group der EBU, das aus mehrereren Sendervertretenden unter Führung von Frank-Dieter Freiling (ZDF) bestehende internationale Leitungsgremium, habe nach Gesprächen mit allen beteiligten Mitgliedern und Gremien die Entscheidung zum Ausschluss Russlands getroffen. Grundlage seien die Regeln des Events und die Werte der Rundfunkunion. Die Entscheidung spiegele "die Besorgnis wider, dass angesichts der beispiellosen Krise in der Ukraine die Aufnahme eines russischen Beitrags in den diesjährigen Contest den Wettbewerb in Verruf bringen" würde.



Nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, hatte das Land gefordert, die EBU-Mitgliedssender sollten so früh wie möglich erwägen, Russland vom diesjährigen ESC in Italien auszuschließen. Auch die Senderanstalten nordischer Länder und der Niederlande hatten am Donnerstag und Freitag den Ausschluss gefordert und den Druck auf die EBU erhöht. Finnland drohte nach Angaben des zuständigen Rundfunksenders Yle gar damit, keinen Beitrag zum ESC zu schicken, sollte die EBU Russland nicht die Teilnahme verbieten. Der russische Angriff auf die Ukraine verstoße gegen alle Werte, für die man selbst ebenso stehe wie alle anderen europäischen Rundfunksender, erklärte Yle am Freitag.



Nach der EBU-Entscheidung begrüßten auch ARD und ZDF den Ausschluss: "Der ESC ist ein musikalisches Fest der Völker Europas. Er repräsentiert Werte wie Freiheit und Vielfalt und ist ein friedlicher Wettstreit kreativer Köpfe", so die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger und ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut in einer gemeinsamen Mitteilung. "Wenn ein Teilnehmerland des ESC von einem anderen angegriffen wird, sind wir innerhalb der europäischen ESC-Familie solidarisch. Deshalb ist die Entscheidung gegen die Teilnahme Russlands an dieser Stelle richtig."

Mit Russland wollten eigentlich 41 Länder am ESC 2022 teilnehmen. Belarus ist nach der Suspendierung des Senders BTRC von der EBU-Mitgliedschaft im vergangenen Jahr auch weiterhin vom Wettbewerb ausgeschlossen, an dem es 2021 bereits vor der Suspendierung wegen eines Propaganda-Liedes nicht teilnehmen durfte (queer.de berichtete). Die Mitgliedschaft in der Union betrifft vor allem Programm-, Material- und Erfahrungsaustausch; eine Entscheidung zur EBU-Mitgliedschaft der zwei russischen Sender, die sich beim ESC von Jahr zu Jahr abwechseln, ist offenbar noch nicht getroffen worden. Wegen eines Angriffskrieges war zuletzt Jugoslawien 1993 vom Songcontest ausgeschlossen worden.



Derzeit läuft die Vorentscheid- und Nominierungsphase des ESC. Am 16. Februar trat Alina Pash, die den ukrainischen Vorentscheid gewonnen hatte, als Vertreterin der Landes zurück. Hintergrund waren offene Fragen zu einer Reise der Sängerin auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Jahr 2015. Nach dem Rücktritt von Pash schickt die Ukraine nun die Band Kalush Orchestra mit dem Titel "Stefania" nach Turin. Er muss sich erst noch in einem der Halbfinals (10. und 12. Mai) qualifizieren. Der russische Beitrag war noch gar nicht gekürt worden.



Auch im Sport hat der Krieg bereits Konsequenzen. So beschloss die Formel 1, den Großen Preis von Russland in dieser Saison abzusagen, die UEFA verlegte das Champions-League-Finale von Sankt Petersburg nach Paris. (dpa/cw)