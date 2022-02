So queerfreundlich ist Innsbruck!

Von Phil Hollister

Heute, 14:01h, noch kein Kommentar

Im jüngsten Vlog erwähnte ich es bereits. Bei meinem Trip nach Österreich war ich u.a. auch in der Stadt Innsbruck, von der die Einheimischen behaupten, sie wäre das Herz Europas. Zumindest ist sie eindrucksvoll umgeben von Bergen und gilt als größte Metropole in den Alpen.



Ich arbeite schon seit ein paar Jahren als Content Producer im Bereich "Reise". Meine Idee war immer, auch Orte zu besuchen, die nicht ganz oben auf der Beliebtheitsskala von Tourist*innen stehen. Innsbruck war dafür ein sehr gelungener Start.



Die Stadt ist – wie Österreichs Hauptstadt Wien – auf jeden Fall sehr queerfreundlich. Derzeit wird sie von einem grünen Bürgermeister regiert. Mich hat Innsbruck von Beginn an begeistert. Okay, ich hatte auch traumhaftes Wetter und habe wirklich nette Leute kennengelernt.



Ein absoluter Höhepunkt war der Besuch der Nordkette. Die Gebirgskette liegt unweit vom Stadtzentrum entfernt, und man ist mit den Seilbahnen in rund 30 Minuten auf der Spitze. Skigebiete im Winter – Abenteuer und Entspannung im Sommer. Ein wahres Naturparadies!



Leider hatte ich nur wenig Zeit in Innsbruck und bin nicht in die Szene gegangen. Im Interview mit Hannes Spiegel, dem schwulen Restaurantleiter des aDLERS Hotel Innsbruck, habe ich jedoch viel über das Angebot für queere Besucher*innen erfahren können. So gibt es keine reinen "Men only"-Treffpunkte mehr, aber dafür sehr queerfreundliche Bars, die besonders von der einheimischen LGBTI-Community besucht werden. Das Publikum ist oft sehr jung, denn in Innsbruck leben allein 40.000 Studierende.



Ich will auf jeden Fall sehr bald zurückkehren und mir dann auch das queere Leben ausgiebig anschauen. Im Kasten unten haben wir einen kleinen Szene-Guide für euch zusammengestellt.

Szene-Guide Innsbruck



Bacchus Easy in der Salurnerstraße 18. Das bekannte Szenelokal mit toller Partystimmung öffnet am Wochenende.

Dom-Café in der Pfarrgasse 3. Ein lokaler Favorit mit ausgezeichneter Speisekarte. Eignet sich gut, um auch viele queer Menschen zu sehen.

M+M Bar in der Innstraße 45. Hier gibt es tolle Cocktails und Happy-Hour-Angebote!

HOSI Tirol in der Kapuzinergasse 43. Die Homosexuelle Initiative ist seit 1984 ein gemeinnütziger Verein und versteht sich als Anlaufstelle und Kommunikationszentrum für alle Themen und Menschen unter dem Regenbogen.