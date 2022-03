Klippel GmbH in Dresden sucht AssistentIn im kaufmännischen Bereich (d/w/m)

Heute, 06:20h, noch kein Kommentar

Ihr Aufgabenbreich:

Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben erwarten Sie bei der Betreuung unserer internationalen B2B Kunden, sowie im Sales Bereich, Kalkulation, Marketing, Buchhaltung und Büroorganisation.



Was wir erwarten:

● Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder einen Bachelor-/ Masterabschluss in BWL, International Business oder einer vergleichbaren Fachrichtung

● Sehr gute PC-Kenntnisse insbesondere für Office Anwendungen

● Sorgfältiges Arbeiten und gute Selbstorganisation

● Sichere Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

● Von Vorteil sind Kenntnisse in Außenwirtschaft, Buchhaltung und ERP Software (SAP o.ä.)

● Interesse an Technik (Messgeräte Audiosysteme)



Was wir bieten:

● Eine freundliche, angenehme Arbeitsatmosphäre in einem offenen, aufgeschlossenen Arbeitsumfeld

● Flache Hierarchien und die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten

● Unbefristete Beschäftigung in Voll- und Teilzeit

● Angenehme Büroumgebung in Dresden Blasewitz

● Die Chance Ihre Rolle in einem wachstumsstarken und zukunftssicheren Unternehmen zu finden



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – per Email an:

Uta Klippel – klippel(at)klippel(dot)de

Betreff: "Stellenausschreibung Sales"



Klippel GmbH

Mendelssohnallee 30

01309 Dresden/ Deutschland

www.klippel.de