Colton Underwood ist verlobt

Colton Underwood hat in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem Magazin "People" seine Verlobung bekannt gegeben: Der 30-Jährige will demnach seinem Partner Jordan C. Brown, einem 39-jährigen Politikberater, das Ja-Wort geben. "Ich bin sehr glücklich! 2021 wurde mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber 2022 mit meinem besten Freund, Teamkollegen und neuerdings auch Verlobten zu beginnen, hätte ich nie für möglich gehalten", so Underwood.



Das Paar habe sich Anfang des Jahres bei einem Wochenendausflug an den südkalifornischen Küstenstreifen Big Sur verlobt. "Ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen, um einen so tollen Meilenstein in meinem Leben und meiner Beziehung zu feiern", erklärte der Realitystar weiter.



Underwood hatte seine Beziehung mit Brown vergangenen September bei einem Urlaub auf Hawaii publik gemacht. Das Paar kaufte sich laut Medienberichten im Dezember ein Haus in Sherman Oaks, einem Stadtteil von Los Angeles. Das Anwesen ist in den Siebzigerjahren erbaut worden, bietet mehr als 300 Quadratmeter Wohnfläche sowie eine Terrasse mit eingebauter Feuerstelle sowie einem großen Pool und kostete 3,2 Millionen Dollar (2,9 Millionen Euro).

Von der "Bachelor"-Jungfrau zum Coming-out

Underwood hatte sich im April 2021 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Bekannt geworden war der ehemalige Footballspieler 2019 als "Bachelor" in der 23. Staffel der gleichnamigen ABC-Realityshow, bei der er sich aus 30 Kandidatinnen seine Favoritin aussuchen durfte. Der Pfarrersohn war damals als gläubiger Christ vorgestellt worden, der noch Jungfrau sei, weil er erst "die Richtige" finden wolle.



Von seinem Coming-out handelt die sechsteilige Netflix-Realityserie "Coming out Colton" (queer.de berichtete). Darin geht es unter anderem um seine Ängste und das jahrelange Versteckspiel um seine sexuelle Orientierung, seinen christlichen Glauben, sein Coming-out gegenüber seiner Familie und seine ersten Besuche in der queeren Community. In mehreren Folgen der Serie ist auch der Wintersportler Gus Kenworthy dabei, der sich mit Underwood angefreudet hat. Kenworthy hatte sich 2015 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Zudem traf Colton ehemalige Footballspieler, darunter auch den offen schwulen Michael Sam. (dk)