Sven Lehmann warnt vor "massiver Bedrohung" der queeren Community in der Ukraine

Sven Lehmann ist seit Januar der erste Queerbeauftragte der Deutschen Bundesregierung (Bild: Deutscher Bundestag / Thomas Köhler)

Heute, 14:55h,

Sven Lehmann, der Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, hat sich am Dienstag angesichts der fortschreitenden russischen Invasion besorgt über die queere Community in der Ukraine gezeigt. Putins Krieg verursache großes Leid für alle Menschen im 42 Millionen Einwohner*innen zählenden Land, erklärte der Grünenpolitiker.



Neben zivilen Organisationen und Einrichtungen sei insbesondere die LGBTIQ-Community Russland ein Dorn im Auge: "Wir stehen in Kontakt mit Jugendorganisationen und queeren Aktivist*innen in der Ukraine. Sie fürchten eine massive Bedrohung ihrer Existenz für den Fall, dass Russland einen Regimewechsel erzwingt", so Lehmann. "Die russischen Anti-Homosexuellen-Gesetze, die brutale Unterdrückung von transgeschlechtlichen Menschen und die massive Schikane von LGBTIQ in Russland müssen uns eine Warnung sein."



Ferner erklärte der Kölner Bundestagsabgeordnete: "Liebe ist Freiheit. Und lieben zu können, wen man möchte, ist eine der größten Formen der Freiheit. Auch diese Freiheit erkämpfen sich gerade in der Ukraine immer mehr Menschen. Die Bundesregierung wird sie dabei unterstützen." Berlin werde daher "alle Möglichkeiten nutzen", Aktivist*innen in ihrem Kampf für Freiheit und Menschenrechte zu unterstützen. "Wir ermöglichen Visum-freie Einreise und Aufenthalt in Deutschland und haben die Situation der besonders gefährdeten Gruppen im Blick. Dazu sind wir in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt."

Queere Organisationen bitten angesichts der Not sexueller und geschlechtlicher Minderheiten in der Ukraine um Spenden (queer.de berichtete). Der CSD Kiew ruft die Weltöffentlichkeit auch auf, Russland wegen des Einmarsches zu isolieren – und warnt vor Konsequenzen auch für den Rest von Europa, sollte die russische Aggression unbeantwortet bleiben: "Das Putinismus-Virus wird auch euch so schnell treffen wie Covid-19. Aber die Konsequenzen werden viel schlimmer sein", so die Pride-Organisator*innen am Montag in einem englischsprachigen Facebook-Eintrag. (dk)