Jamala ist Stargast beim deutschen Vorentscheid

Die 38-jährige Sängerin Jamala wird am Freitagabend beim deutschen ESC-Vorentscheid als Stargast auftreten. Wie der NDR mitteilte, soll sie in der Live-Show unter anderem ihren Song "1944" vortragen, mit dem sie 2016 den Eurovision Song Contest in Stockholm gewinnen konnte – zum zweiten Mal nach 2004 für die Ukraine.



Das schon damals von russischen Politiker*innen viel kritisierte zum großen Teil englischsprachige Lied handelt von der Deportation der Krimtatar*innen durch den sowjetischen Diktator Josef Stalin. Darin besingt die Interpretin auch die Geschichte ihrer eigenen Familie. Unter den damals Vertriebenen war auch ihre Urgroßmutter. Der Songtext erinnert an die augenblickliche Situation in der Ukraine. In "1944" heißt es unter anderem:

Wenn Fremde kommen

Kommen sie zu eurem Haus

Sie töten euch alle

Und sagen

Wir tragen keine Schuld

Keine Schuld



Wo ist euer Verstand?

Die Menschlichkeit weint

Ihr denkt, ihr seid Götter

Aber jeder stirbt

Verschluckt meine Seele nicht

Unsere Seelen

Nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine musste Jamala in der vergangenen Woche selbst aus Kiew fliehen. Auf ihrem Instagram-Account lässt sie die Welt an ihren schweren Stunden teilhaben. Fotos und Videos sind zu sehen von Explosionen, brennenden Häusern und Kriegsruinen.



Gemeinsam mit ihren Kindern ist die 38-Jährige, die sich in ihrem Heimatland auch für den CSD engagierte, bei ihrer Schwester in Istanbul untergekommen. Ihr Ehemann ist in der Ukraine geblieben, um sein Land zu verteidigen.

Der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest wird am Freitag ab 21 Uhr im Ersten, in allen Dritten Programmen und im Spartensender One gezeigt. Zuvor läuft in allen Sendern die Benefizsendung "Wir helfen – Gemeinsam für die Ukraine", in der zu Spenden für die Menschen aus dem Kriegsgebiet aufgerufen wird.



Beim Vorentscheid bewerben sich sechs Acts um die ESC-Korne für Deutschland. Dabei handelt es sich um Malik Harris, Maël & Jonas, eros atomus, Emily Roberts, Felicia Lu sowie die Band Nico Suave & Team Liebe. Neben Jamala sind Conchita, Thomas Hermanns, Bülent Ceylan und Jane Comerford (Texas Lightning) als Gäste geladen. Moderatorin ist Barbara Schöneberger.



Eines dieser sechs Lieder wird in Turin zu hören sein

Der oder die Sieger*innen fahren dann im Mai zum ESC-Finale nach Turin. Dort treten Acts aus insgesamt 40 Ländern an. Russland wurde kurz nach Kriegsbeginn aus dem Wettbewerb ausgeschlossen (queer.de berichtete). (dk)