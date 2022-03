Schwulenberatung Berlin sucht Verwaltungskraft

Heute, 14:15h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht ab sofort zur Verstärkung des Verwaltungsteams



Verwaltungskraft

in Voll- oder Teilzeit

(30-39 Stunden/Woche).



Aufgaben:

• Hausverwaltung für unsere Standorte

• Zuwendungsverwaltung und -abrechnung

• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

• Rechnungslegung

• Mahnwesen

• Stellvertretend weitere Aufgaben und Unterstützung des Teams in allen Aufgaben des Tagesgeschäftes

• Vertragsverwaltung

• Kooperation mit der technischen Hausverwaltung



Anforderungen:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar

• Kenntnisse im Zuwendungsrecht

• Sehr gute MS-Excel ©-Kenntnisse

• Eine zuverlässige und effiziente Arbeitsweise

• Sorgfältigkeit und ein ausgezeichnetes Zahlenverständnis

• Einsatzbereitschaft

• Teamfähig, engagiert und flexibel

• Kenntnisse von LSBTI*-Lebenswelten



Unser Angebot:

• Interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem etablierten und wachsenden, sozialen Unternehmen, das sich durch Flexibilität auszeichnet

• Arbeit in einem Umfeld, in dem Engagement gefördert wird, Eigenverantwortung und Teamgeist sich ergänzen und dass durch eine offene Kommunikation geprägt ist



Weitere Infos:

Stephan Feick, Tel. 030 44 66 88 401



Aussagekräftige Bewerbungen

mit Kennwort A4/2022/01 bis zum 25.03.2022

- per E-Mail an

- oder per Post an Schwulenberatung Berlin, z. Hd. Stephan Feick, Postfach 12 05 05, 10595 Berlin