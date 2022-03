Jo Weil steigt bei "Unter uns" ein

Heute, 12:02h, noch kein Kommentar

Ein neues Gesicht in der Schillerallee: Der ehemalige "Verbotene Liebe"-Schauspieler Jo Weil (44) wird über einige Folgen bei "Unter uns" zu sehen sein. Das gab RTL am Freitag bekannt. Als New Yorker Star-Architekt Dominic Adams steigt der gebürtige Frankfurter schon in wenigen Wochen in der Vorabendserie ein.



"Ich freue mich riesig, für eine Weile eine der wohl bekanntesten Straßen Kölns, die Schillerallee, unsicher machen zu dürfen", erklärt Weil. "Vor über 25 Jahren hatte ich noch während meiner Abizeit für 'Unter uns' eines meiner ersten Castings überhaupt. Damals hat es nicht geklappt. Umso schöner ist es, dass ich jetzt die spannende Rolle des Dominic Adams spielen darf."

Neue Liebe für Eva Wagner?

Als New Yorker Stararchitekt Dominic Adams sorgt Weil für große Gefühle. Er zieht in der Serie für ein großes Bauprojekt nach Köln und heuert bei der Firma Huber Bau an. Durch eine sich schnell entwickelnde Freundschaft zu Geschäftsführer Benedikt Huber (Jens Hajek, 54) lernt Adams bald Eva Wagner (Claudelle Deckert, 48) kennen. Doch obwohl es zwischen den beiden knistert, hält irgendetwas den Architekten ab, sich seinen Gefühlen hinzugeben…



Die erste Folge mit Joe Weil wird am 1. April um 17.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt und ist danach jederzeit auf RTL+ abrufbar. "Unter uns" ist auch bekannt für sein schwules Paar Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt), die sich 2019 mit großen Pomp das Ja-Wort gaben (queer.de berichtete).

Weil spielte Schwulen in "Verbotene Liebe"

Bekanntheit erlangte der 44-jährige Weil durch seine Rolle des schwulen Oliver Sabel in der Vorabendserie "Verbotene Liebe". In dieser war er von 2000 bis 2002 und nach einer fünfjährigen Pause von 2007 bis zum Ende der Serie 2015 zu sehen. Auch in der Neuauflage "Verbotene Liebe – Next Generation" wirkte er 2021 mit (queer.de berichtete). Zudem spielte er in 40 Folgen der RTL-Soap "Alles was zählt" mit. Weil ist zudem als Theater- und Musicaldarsteller tätig, seit 2018 steht er für das Musical "Bodyguard" auf der Bühne.



Privat outete sich Weil 2020 als schwul (queer.de berichtete). Er nannte damals als Anlass für das Coming-out die Corona-Krise, die "den letzten Ruck gegeben" habe. Vergangenes Jahr zeigte er erstmals seinen Freund Tom in sozialen Medien (queer.de berichtete). Weil ist mit Tom seit über zehn Jahren mit Tom liiert; zusammen mit ihrem Hund Sky leben sie gemeinsam in Köln. (spot/dk)