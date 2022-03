Es ist wieder mal Zeit für ein echtes Kerle-Abenteuer!

Heute, 07:18h, noch kein Kommentar

Nach all den langen Monate der Reiseeinschränkungen und Entbehrungen können wir nun endlich wieder Reisepläne schmieden und unsere Koffer packen. Allein der Gedanke daran macht Lust und Laune!



Doch sich gleich ins Getümmel einer Urlaubsmetropole stürzen? Das fühlt sich für viele noch nicht richtig an. Dabei muss Abenteuer nicht gleich Menschenmassen bedeuten – ganz im Gegenteil: Die größten Abenteuer warten dort auf uns, wo wir als Mensch eine eher untergeordnete Rolle spielen. Denn genau dann verlassen wir unser bekanntes Terrain – und es wird richtig spannend!



Schon darüber nachgedacht, wohin Deine Reise in 2022 gehen könnte? Bei Kerle.reisen – dem Spezialisten für Abenteuerreisen in der Gay-Community – stehen Namibia, Mongolei, Kanada, Nepal und Kuba ganz oben auf dem Programm.

Namibia – Safari-Abenteuer in atemberaubender Natur



Bild: iStock.com / jacobeukman

Die Zivilisation hinter sich lassen, die höchste Sanddüne der Welt besteigen, die Tiere Afrikas in freier Wildbahn beobachten, durch endlose Weite wandern und sich abends mit einem Gin Tonic den sagenhaften Sternenhimmel anschauen. Ein Erlebnis, das Du mit Sicherheit nie mehr vergisst! Mehr Details



Mongolei - von Jurte zu Jurte



Bild: stock.adobe.com / R.M. Nunes

Von der Wüste ins ewige Eis und dabei endlose Weite – willkommen im vollsten vorstellbaren Nichts! Mit dem Jeep und Trekkingschuhen erlebst Du den Nomadenalltag hautnah und das Best-of der Wüste Gobi. Ohne Netz und doppelten Boden – dieses Once-in-a-Lifetime-Erlebnis wird Dich packen! Mehr Details



Wildes Kanada – immer den Yukon entlang



Bild: iStock.com / g-stockstudio / pixabay.com / Christophe Schindler

Vom Kanu aus nahezu geräuschlos durch die atemberaubende Landschaft des Yukon Rivers gleiten, dabei Adler, Biber, Elche und vielleicht sogar Bären beobachten. Nachmittags sucht Ihr Euch eine Uferstelle oder Flussinsel, wo Ihr Euer Camp errichtet. Abends am Lagerfeuer könnt Ihr eine Atmosphäre wie bei Brokeback Mountain erleben – ein echtes Kerle-Abenteuer. Mehr Details

Nepal – auf dem Dach der Welt



Bild: pixabay.com / Subrat Poudyal

Willkommen in einer anderen Welt, die Dich erden wird. Der Trubel auf den Straßen und dazu die besinnliche Ruhe in den Tempeln erzeugen einen magischen Ort der Menschlichkeit. Beim Streifzug durch den Dschungel und dem Anblick der höchsten Gipfel der Welt wirst Du vollends aus dem Alltag gerissen – einfach unvergesslich! Mehr Details



Kuba – eine unvergessliche Zeitreise



Bild: iStock.com / Grafissimo

Wunderbare Oldtimer kreuzen auf den Straßen vor bunt gestrichenen Kolonialbauten, dazu mitreißende Musik und herzliche Menschen – noch hat Kuba diesen nostalgischen Charme. Schau Dir auf dieser vielseitigen Rundreise die Höhepunkte des Landes an und bekomme einen Einblick in die LGBT-Bewegung Kubas. Lass Dich überraschen! Mehr Details



Reisen ohne lange Anreise



Wer nicht so lange im Flieger sitzen möchte: Kerle.reisen bietet auch zahlreiche Touren in Europa an – und das mit unterschiedlichem Fokus, wie zum Beispiel eine Wandertour auf Mallorca, eine Kreuzfahrt in und um Berlin, eine Fitnesswoche in Kroatien, eine Entspannungsreise auf Menorca oder ein Sommercamp in Schweden.



Bild: iStock.coM / George Rudy

Mehr Infos über Kerle.reisen



Urlaub von Gays für Gays: Kerle.reisen bietet Reisen unter schwulen Männern in individuellen Kleingruppen mit ausgefallenen Reisezielen und einem coolen Mix aus Natur, Bewegung und Wellness. Ein Urlaub, der haften bleibt und neue Freunde schafft.



Jede Reise wird begleitet von einem deutschsprachigen Guide, der die Region wie seine Westentasche kennt und sich vor Ort um alles kümmert. Die Reiseziele und Unterkünfte sind mit Bedacht gewählt und stets gay-friendly.



Das Reiseangebot ermöglicht viel Freiraum und Flexibilität für die eigene Reisegestaltung. So kann bei Reisezielen, die einen Flug erfordern, frei gewählt werden, ob der Flug selbst oder mit der Reise gebucht wird. Auch individuelle Verlängerungen sind möglich, wenn man davor oder danach noch ein paar Tage dranhängen möchte.



Das Angebot von Kerle.reisen wird in regelmäßigen Abständen um weitere ausgewählte Reiseziele erweitert. Über den Newsletter können sich Gays stets über die neuen Angebote informieren. Folgen kann Mann Kerle.reisen zudem auf Facebook, Instagram und Pinterest.