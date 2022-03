CSD Berlin erwartet wieder eine Million Menschen

Heute, 04:49h,

Die Veranstalter*innen des Christopher Street Day (CSD) in Berlin erwarten in diesem Jahr wieder eine Million Teilnehmende bei ihrer großen Demo-Parade. "Wir rechnen mit so vielen Menschen wie 2019", sagte CSD-Vorstandsmitglied Nasser El-Ahmad der Deutschen Presse-Agentur. Demnach soll die Demonstration am Samstag, den 23. Juli mit Bühnen, Musik-Trucks und vielen politischen und aktivistischen Redebeiträgen stattfinden und in der Leipziger Straße starten. Endpunkt sei wieder das Brandenburger Tor.

CSD-Verein hält Maskenpflicht für passé

Die Organisator*innen gehen davon aus, dass bis dahin alle Corona-Regeln aufgehoben sind – auch die Maskenpflicht für Veranstaltungen, sagte El-Ahmad weiter. Sie stünden in regelmäßigem Austausch mit Verwaltung und Polizei. Sollte es erforderlich sein, sei ein Hygienekonzept ausgearbeitet worden. Angemeldet sind bei der Polizei bislang rund 500.000 Menschen.



Im Jahr 2019 hatten die Veranstalter*innen eine Million Teilnehmende gezählt. 2020 wurde der Protest wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt (queer.de berichtete). 2021 gab es dann eine Demo mit Zehntausenden Menschen (queer.de berichtete). Die Polizei sprach im vergangenen Jahr von etwa 65.000 Teilnehmenden, die Veranstalter*innen von 80.000.

Lauterbach warnt vor "Sommerwelle"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat unterdessen vor steigenden Corona-Infektionszahlen im Sommer gewarnt. Er hält die Beibehaltung von Schutzmöglichkeiten über den 20. März hinaus für erforderlich. "Wir müssen mit einer Sommerwelle rechnen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag).



Sowohl die Delta- als auch die Omikron-Variante des Virus seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und den nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte, wenn es gar keine Einschränkungen mehr gäbe, so Lauterbach. Darauf müsse das Infektionsschutzgesetz ausgerichtet werden. (cw/dpa)