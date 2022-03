Schweiz: Arzt will schwulen Russen nicht behandeln

Heute, 10:50h,

In der Schweiz sorgt ein Fall von Diskriminierung aufgrund der Nationalität für Aufsehen: Ein Infektiologe der Zürcher Klinik Hirslanden weigert sich laut dem Boulevardblatt "Blick", den HIV-positiven Andrei P. zu behandeln. Der schwule Russe kommt seit fünf Jahren in die Schweiz, da in seiner Heimat Moskau eine moderne HIV-Behandlung nicht möglich sei.



Der Arzt teilte Andrei P. demnach mit, dass er ihm wegen seiner Nationalität zum letzten Mal ein Rezept ausstellen würde. Danach müsse er sich an einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin wenden.

Privatklinik unterstützt diskriminierenden Arzt

Die Privatklinik hat dabei offenbar keine Probleme mit der Diskriminierung aufgrund der Nationalität: "Unser geschätzter Partnerarzt hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, während des laufenden Krieges keine in Russland wohnhaften Patientinnen und Patienten zu behandeln, dies gilt unabhängig vom erwähnten Fall", erklärte sie gegenüber "Blick". Allerdings würden Patient*innen in "akuter gesundheitlicher Gefahr" von Ärzt*innen aber "selbstverständlich" behandelt – und zwar "unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Nationalität", behauptete das Krankenhaus.



Die Klinik Hirslanden in Zürich hat es im Ranking World's Best Hospitals 2022 schweizweit auf den 5. Platz geschafft.... Posted by Hirslanden on Saturday, March 5, 2022

| Facebook / Hirslanden | Die Privatklinik gehört zu den besten Krankenhäusern in der Schweiz – ob man behandelt wird, ist aber wohl abhängig davon, welchen Reisepass man besitzt

Die Klinik habe laut der Boulevardzeitung aus Zürich "in den vergangenen Jahren alles getan hat, um reiche Russen anzuziehen". Jetzt habe sie aber mitgeteilt: "Die humanitäre Krise in der Ukraine versetzt uns in die schwierige Lage, zwischen sanktionierten Personen und russischen Patientinnen, die wir selbstverständlich in keiner Weise diskriminieren wollen, zu unterscheiden."

Der Fall mutet bizarr an, da ja in Putins Russland auch Homosexuelle mit dem "Homo-Propaganda"-Gesetz verfolgt und auch HIV-Positive ausgegrenzt werden. Das Magazin Nau.ch erklärte etwa, dass "Schwule, die an einer HIV-Infektion leiden, wohl eher nicht zu den typischen Putin-Unterstützern gehören". (dk)