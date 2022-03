AfD: "Widerlinge wollen kleinen Kindern 'sexuelle Vielfalt' beibringen"

Heute, 10:51h,

Die AfD macht wieder vermehrt Stimmung gegen queere Themen. Martin Reichardt, der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, veröffentlichte etwa in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um kurz vor 1 Uhr morgens einen Wut-Tweet, in dem Aufklärung über Vielfalt erneut in die Nähe des sexuellen Kindesmissbrauchs gerückt wird: "Widerlinge ziehen durch unsere #Kitas & wollen kleinen Kindern 'sexuelle Vielfalt' beibringen", so Reichardt. "Weiß die [CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt] – als angeblich christlich-konservative Partei – davon, welch Missbrauch auch der Kitas & des Vertrauens der Eltern hier stattfindet?" Dazu verlinkte Reichardt einen Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks über geschlechtergerechte Erziehung, in dem allerdings "sexuelle Vielfalt" überhaupt nicht direkt erwähnt wird.





Reichardt hatte bereits zuvor mehrfach erklärt, dass queere Vielfalt Kinder und Jugendliche schädigen könnte. So empörte er sich im Namen der AfD-Fraktion vor ein paar Wochen zu Plänen zur Anerkennung der Mehrelternschaft über eine "ideologisch-verordnete Gender-Booster-Impfung" und ergänzte: "Ideologische Hirngespinste dürfen nicht auf Kosten und auf dem Rücken der Schwächsten unserer Gesellschaft umgesetzt werden" (queer.de berichtete).

Zugleich setzt die AfD derzeit ihre Hasskampagne gegen die grüne Abgeordnete Tessa Ganserer fort, die vergangenes Jahr neben Nyke Slawik als erste trans Frau in den Bundestag gewählt worden ist. "Ein Mann in Frauenkleidern bleibt ein Mann!", heißt es in einem Eintrag vom Sonntag der offiziellen AfD-Facebookseite, der über 20.000 Likes erhielt.







Bereits Mitte Februar hatte die AfD-Vizeparteichefin Beatrix von Storch Ganserer in einer viel kritisierten Bundestagsrede beleidigt (queer.de berichtete). Die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst empörte sich außerdem kürzlich über "entartete Regenbogenvielfalt" (queer.de berichtete). (dk)