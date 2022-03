Hamburg: Trans Frau begeht in Männergefängnis Suizid

Heute, 13:48h, noch kein Kommentar

Eine trans Frau soll sich laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung in einem berüchtigten Hamburger Männergefängnis das Leben genommen haben. Die 52-Jährige habe sich demnach in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel (Spitzname: Santa Fu) erhängt. Die Hamburger Behörden bestätigten lediglich, dass sich eine Person selbst getötet habe; zur Geschlechtsidentität wollten sie sich wegen "postmortalem Persönlichkeitsschutz" nicht äußern.



Laut dem Bericht soll die trans Frau, die weibliche Kleidung getragen habe, von männlichen Insassen "massiv gemobbt" worden sein, wie ein Mithäftling erklärt habe. Sie habe "hier in der Anstalt ein sehr schweres Leben" gehabt, soll er in einem Brief geschrieben haben.



In dem Bericht wird der Justizbehörde von Senatorin Anna Gallina (Grüne) auch vorgeworfen, nicht zur Aufklärung beizutragen, weder "zur möglichen Diskriminierung, noch dazu, ob die Transfrau hätte verlegt werden können, oder dazu, ob es eine generelle Anweisung gibt, wie in solchen Fällen zu verfahren ist". Weitere Einzelheiten zum Fall sind nicht bekannt.



Die JVA Fühlsbüttel mit 800 Haftplätzen ist für deutsche Gefängnisse ungewöhnliche Härte bekannt: So dürfen sich laut NDR Insassen, die sich mit Corona infiziert haben, in der Quarantäne nur einmal in 14 Tagen duschen und nur eine Unterhose nutzen.

Derzeit machen viele Rechtspopulist*innen und Feministinnen Stimmung gegen trans Menschen und argumentieren dabei auch, dass trans Frauen in Frauengefängnissen eine Gefahr darstellten – und daher in Männergefängnisse gesteckt werden sollten. Erst vor wenigen Tagen behauptete etwa die "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling auf Twitter, dass trans Frauen ("biologische Männer") in Frauengefängnissen Insassinnen vergewaltigen würden (queer.de berichtete). Auch die Frauenzeitschrift "Emma" versucht so, die Anerkennung von trans Menschen zu verhindern.



Am Internationalen Frauentag verlinkte J.K. Rowling einen Artikel, in dem die Akzeptanz von trans Menschen als Rückschritt für die Frauenbewegung beschrieben wird – in dem Meinungsbeitrag wird etwa das geplante Selbstbestimmungsgesetz der schottischen Regierung kritisiert

In Berlin müssen nach einer Entscheidung des Abgeordnetenhauses vom September 2021 trans Frauen, die amtlich noch mit männlichem Geschlecht und Vornamen registriert sind, nicht mehr zwangsläufig in ein Männergefängnis. Andere Länder, etwa auch das größte Bundesland Nordrhein-Westfalen, halten aber daran fest, trans Frauen ohne entsprechende Änderung des Geschlechtseintrags weiter in Männergefängnisse zu stecken (queer.de berichtete). (dk)