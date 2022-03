Vicky Leandros nimmt Familien aus der Ukraine auf

Vicky Leandros gewann 1972 den Eurovision Song Contest

Heute, 14:39h, noch kein Kommentar

Weltstar Vicky Leandros (69) hilft Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Auf dem Facebook-Account der Sängerin heißt es: "Ihre Tochter Milana, die Gut Basthorst leitet und Vicky, haben beschlossen, Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine auf Gut Basthorst aufzunehmen. In dieser Woche kommen 2 Mütter mit 5 Kindern in Basthorst an!"



Leandros setzt sich seit Jahren für soziale Zwecke ein, gibt unter anderem immer wieder Benefizkonzerte. 2015 hat sie das Bundesverdienstkreuz erhalten – für ihr gesellschaftliches Engagement "vor allem für Kinder in Not". Auch ihr Einsatz für die Familien aus der Ukraine wird von ihren Fans gewürdigt. Unter dem Facebook-Post sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen die User "diese großartige Geste" feiern. "Ich wusste schon immer, dass sie eine tolle Frau ist. Ich verneige mich vor Ihnen und ziehe meinen Hut, Frau Leandros", heißt es dort unter anderem.

Anwesen in Schleswig-Holstein

Leandros' Tochter Milana Freifrau von Ruffin hat die Leitung von Gut Basthorst von ihrem Vater, Enno Baron von Ruffin, 2018 übernommen. Zu dem 600 Hektar großen Gut vor den Toren Hamburgs gehören rund 40 Gebäude, darunter ein Restaurant und Hotel. Auf dem Anwesen finden auch Veranstaltungen und Konzerte statt.



Die auf Korfu geborene Vicky Leandros, die vor allem bei schwulen Schlagerpartys stets gesetzt ist, nahm zwei Mal für Luxemburg am Eurovision Song Contest teil. 1967 schaffte sie in Wien mit "L'amour est bleu" (Deutsche Version: "Blau wie das Meer") den vierten Platz. 1972 konnte sie schließlich mit "Après toi" (Deutsche Version: "Dann kamst du") das Schlagerfestival gewinnen. 2006 versuchte sie es erneut: Sie nahm am deutschen Vorentscheid zum ESC teil, landete aber hinter Texas Lightning und Thomas Anders nur auf dem dritten Platz.



Zu ihren weiteren Hits gehörten "Theo, wir fahr'n nach Lodz" (Platz 1 der deutschen Charts), "Ich liebe das Leben" und "Ich hab' die Liebe geseh'n" (spot/dk)