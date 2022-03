CSD Köln soll wieder in gewohnter Form stattfinden

Anfang Juli gibt es wieder einen großen CSD durch die Innenstadt

Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen soll die Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) in Köln in diesem Jahr wieder in voller Größe stattfinden. "Jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, um Europas größtes Pride-Event in gewohnter Form stattfinden zu lassen", erklärte der Verein Kölner Lesben- und Schwulentag (KLuST) am Mittwoch. Die Veranstalter*innen rechnen mit einem "vollen und vielseitigen Programm" zwischen dem 18. Juni und der großen CSD-Demo am 3. Juli.



Bei der großen Parade sollen in diesem Jahr wieder zehntausende Menschen quer durch die Innenstadt ziehen. Auch das CSD-Straßenfest könne in diesem Jahr vom 1. bis zum 3. Juli wieder traditionell stattfinden. Vergangenes Jahr fand Ende August ein verkleinerter Cologne Pride statt (queer.de berichtete).

"Die Folgen der Corona-Pandemie, die schrecklichen Entwicklungen in der Ukraine und die weltweit immer wieder auftauchenden Menschenrechtsverletzungen, machen den Cologne Pride umso wichtiger", so der KLuST. "Für Menschenrechte stehen wir auf und zeigen, weit über die Grenzen von Köln, wie stark wir hier gemeinsam stehen. Für unsere Rechte, für Liebe und für Frieden." Der CSD soll wie in den letzten beiden Corona-Jahren unter dem Motto "FÜR MENSCHENRECHTE – Viele.Gemeinsam.Stark!" stehen.



Köln soll an diesem Wochenende "zur buntesten Stadt Deutschlands" werden, hieß es. Die Kölner CSD-Parade beschreibt sich als "Europas größtes Pride-Event". Sollten sich im Sommer aufgrund der Corona-Pandemie Einschränkungen ergeben, würden die Veranstalter*innen umgehend darauf reagieren. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass dieses nicht der Fall sein wird!", so der KLuST.



Diese Woche hatte bereits der CSD Wien bekanntgegeben, erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in (fast) vollem Umfang stattzufinden (queer.de berichtete). (AFP/cw)