"Buffy" wird 25

Am 10. März 1997 – vor genau 25 Jahren – wurde im längst verblichenen amerikanischen Network The WB die erste Folge Folge von "Buffy – The Vampire Slayer" ausgestrahlt, die anderthalb Jahre später unter dem Titel "Buffy – Im Bann der Dämonen" auch ins deutsche Pro Sieben kommen sollte. Die 144-teilige Serie drehte sieben Staffeln lang in die Jahre gekommene Hollywood-Erzählung – dass ein Monster eine hilflose Frau jagt – einfach um. Hauptfigur Buffy (dargestellt von Sarah Michelle Gellar) gilt deshalb als "feministische Ikone" – sie stellt eine Highschool-Schülerin dar, die nebenbei als furchtlose Vampirjägerin gegen das Böse kämpft und dabei immer einen frechen Spruch auf den Lippen hat.

Die 144-teilige Serie sorgte auch mit der lesbischen Figur Willow Rosenberg (Alyson Hannigan) für Aufsehen, da um die Jahrtausendwende homosexuelle Hauptfiguren in amerikanischen Network-Serien jenseits der Comedy praktisch unbekannt waren. Willow zeigte in den ersten Staffeln Interesse an Männern und datete etwa den Werwolf Oz (Seth Green), bevor sie Tara (Amber Benson) traf und erklärte, sie sei lesbisch (Bisexualität existierte damals im US-TV noch weniger als Homosexualität).

In der drittletzten Folge der Serie schrieb "Buffy" Geschichte für lesbisches Fernsehen: Eine Szene mit Willow und Kennedy (Iyari Limon) gilt als erste lesbische Sexszene im amerikanischen Network-Fernsehen, das insbesondere bei Schimpfworten und bei Nacktheit starre "Jugenschutzrichtlinien" beachten muss.



An der Serie gab es aber auch Kritik: So führte der gewaltsame Tod von Willows Freundin Tara, die über Monate aufgebaut wurde, zu Entsetzen bei Fans. Damals war das sogenannte "Bury you Gays"-Klischee noch weit verbreitet, das besagt, dass die homosexuelle Figur mit so großer Sicherheit getötet wird wie der Träger eines roten Hemdes im alten "Raumschiff Enterprise". Das alte Hollywood präsentierte so Homosexualität als "verdorben", die Aids-Krise tat ihr übriges in den Achtzigerjahren. Erst in den letzten Jahren entfernte sich die US-Film- und Fernsehindustrie von dieser Erzählweise.



Tara (li.) vor ihrem Ableben mit Willow (Bild: 20th Century Fox)

Nach Taras Tod in der sechsten Staffel warfen viele Fans den Macher*innen vor, damit anzudeuten, dass lesbischer Sex die Todesstrafe verdiene. Anders als bei anderen Figuren in der Fantasyserie wurde der Tod Taras auch bis zum Ende der Serie nicht rückgängig gemacht. Showrunnerin Marti Nixon bedauerte 2018 in "Vulture", dass Tara getötet wurde.

Belästigungsvorwürfe gegen Serien-Erfinder

Inzwischen leidet die Reputation von "Buffy" auch wegen Belästigungsvorwürfen gegen Serienerfinder Josh Whedon, der auch in vielen Folgen Regie führte. Zunächst beklagte sich "Justice League"-Schauspielerin Ray Fisher über respektlose Behandlung durch Whedon am Set. Nach Untersuchungen durch Warner Brothers musste Whedon daraufhin die Leitung der von ihm erfundende Science-Fiction-Serie "The Nevers" aufgeben. Danach gab es auch Berichte über frauenverachtendes, herabwürdigendes und generell aggressives Verhalten Whedons am "Buffy"-Set. So warf Schauspielerin Charisma Carpenter (spielte Cordelia Chase) dem Produzenten "Machtmissbrauch" vor. Whedon wies alle Vorwürfe zurück.



Der Popularität von "Buffy" taten die Vorwürfe bislang keinen Abbruch. Noch immer wird die Serie bei Comic-Cons oder "Buffy Conventions" gefeiert und die Geschichte in mehreren Comics fortgesetzt. In Deutschland bietet Disney+ alle Staffeln zum Streaming an.



