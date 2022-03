Disney wegen Unterstützung von homophoben Politiker*innen in der Kritik

Heute, 16:30h,

Nach langem Schweigen hat sich Disney-Vorstandschef Bob Chapek gegen das sogenannte "Don't say gay"-Gesetz in Florida ausgesprochen und erklärt, dass ihm Gouverneur Ron DeSantis versprochen habe, es nicht gegen queere Menschen einzusetzen. Gleichzeitig versprach er LGBTI-Organisationen Konzernspenden in Höhe von insgesamt fünf Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro). Zuvor war der Konzern kritisiert worden, weil er viel Geld an Politiker*innen gespendet hatte, die das Gesetz beschlossen haben.



Laut "Popular Information" hatte Disney allein in den letzten zwei Jahren 300.000 Dollar an Unterstützer*innen des Gesetzes gespendet. So seien mehr als 4.000 Dollar an Joe Harding, der den Entwurf im Repräsentantenhaus einreichte, und 1.000 Dollar an Dennis Baxley, der den Entwurf im Senat einreichte, gegangen. An Gouverneur Ron DeSantis, der aus seiner Abneigung gegen queere Menschen nie ein Geheimnis gemacht hatte, gingen demnach sogar 50.000 Dollar.

Chapek: Gouverneur hat mir versprochen, dass LGBTI-feindliches Gesetz nicht gegen LGBTI eingesetzt wird

Chapek gab nun bekannt, dass sein Konzern das Gesetz ablehne. Auf der Disney-Hauptversammlung erklärte der Manager ferner: "Gouverneur DeSantis hat mir versichert, dass er sicherstellen möchte, dass das Gesetz nicht in irgendeiner Art als Waffe gegen Einzelpersonen oder Gruppen im Bundesstaat verwendet werden wird und nicht gegen schwule, lesbische, nichtbinäre oder trans Kids oder Familien gerichtet ist."



Allerdings heißt es in dem Gesetz ausdrücklich, dass an Schulen nicht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität gesprochen werden dürfe, wenn dies nicht "altersgerecht" sei. LGBTI-Aktivist*innen kritisierten, mit dieser schwammigen Formulierung könne praktisch jegliches Gespräch beispielsweise über Schüler*innen aus Regenbogenfamilien als verbotene "Homo-Propaganda" untersagt werden. Ein ähnliches Gesetz war zwischen 1988 und 2003 in Großbritannien unter dem Namen "Section 28" wirksam; dieses führte laut Studien zu einer steilen Zunahme von homophobem Mobbing, da Lehrer*innen aus Angst vor dem Gesetz nichts gegen derartige Übergriffe unternahmen.

Auf Twitter zeigen sich viele ungehalten über die "naive" Haltung Chapeks, da sich das Gesetz gezielt gegen queere Menschen richte. "Der Abgeordnete, der das Gesetz eingebracht hat, hat ausdrücklich gesagt, dass das Gesetz verhindern soll, dass sich Kids outen", erklärte etwa ein Nutzer. Andere drohten mit der Kündigung ihres Disney+-Streamingvertrages.



Die Human Rights Campaign, die größte queere Organisation der USA, hat unterdessen erklärt, dass sie keine Spenden vom Disney-Konzern mehr annehmen werde. Disney habe sich "beklagenswert" verhalten, als es nichts gegen "politische Attacken gegen LGBTQ-Familien in Florida" unternahm. Zwar sei die Erklärung des Vorstandschefs jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, "aber das war lediglich ein erster Schritt".



Disney unterzeichnete unterdessen eine von der Human Rights Campaign formulierte Erklärung, in der sich große Unternehmen allgemein gegen queerfeindliche Gesetze in US-Bundesstaaten aussprechen. Insgesamt unterstützen 170 Konzerne die Initiative, darunter etwa die Kreditkartenfirma American Express, der Internetkonzern Google und der Frühstücksflocken-Marktführer Kellogg's. Auch die deutschen Konzerne BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, SAP und T-Mobile haben das Papier unterzeichnet. (dk)