Rat&Tat-Zentrum Bremen sucht Mitarbeiter*in für den Bereich Queere Bildung

Heute, 14:30h, noch kein Kommentar

Das Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben in Bremen ist seit 1982 ein gemeinnütziger Verein und versteht sich als Interessenvertretung queerer Lebensweisen und als Treffpunkt für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans*, Inter* und Queers sowie deren Angehörige und Freund*innen. Wir sind Beratungs- und Anlaufstelle bei allen Fragen zur sexuellen und geschlechtlichen Orientierung und Identität, bei HIV und Aids. Darüber hinaus bieten wir den Raum für viele Selbsthilfegruppen.



Unser Team setzt sich zusammen aus hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in der Beratungsstelle sowie aus Ehrenamtlichen.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeiter*in für den Bereich Queere Bildung in Teil- oder Vollzeit



Kurzbeschreibung:

Unsere Beratungsstelle ist seit Ende der 1980er Jahre in der Schulaufklärungsarbeit aktiv und bietet seitdem Bildungsveranstaltungen in Schulen und Jugendeinrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie Beratung und Fortbildung für Multiplikator*innen an. Die zunehmend sichtbare Vielfalt an geschlechtlichen und sexuellen Identitäten und Lebensweisen hat den Bedarf und die Nachfrage nach queerer Bildung noch deutlicher aufgezeigt. Durch öffentliche Förderung ist daher nun eine Verstetigung der Angebote ermöglicht worden.



Ihre Aufgaben:

● Koordination der Bildungsarbeit

● Konkrete Bildungsarbeit mit Schulklassen

● Weiterbildung von Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und Schulsozialarbeiter*innen

● Anleitung und Weiterbildung eines ehrenamtlichen Schulaufklärungsteams

● Durchführung von Gesprächen zur fallspezifischen Unterstützung

● Zusammenstellung eines zielgruppenspezifischen Methodenpools der queeren Bildungsarbeit

● Abstimmung mit der Senatorin für Kinder und Bildung



Ihre Qualifikationen:

● Abgeschlossenes pädagogisches Studium oder vergleichbare Qualifikation

● Erfahrung in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen

● Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Bildungs- und Fortbildungsveranstaltungen

● Kompetenz und Erfahrung in der LSBTIQ+ Arbeit und mit intersektionalen, rassismuskritischen Perspektiven



Wir bieten:

● Vergütung in Anlehnung an den TV-L, Eingruppierung und Einstufung je nach Qualifikation

● ein vielfältiges Umfeld mit engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen

● gestalterische Freiheit und Eigenverantwortung

● Fortbildungsmöglichkeiten



Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von Personen, die mit ihren Erfahrungen und Perspektiven zur Diversität unserer Einrichtung beitragen möchten. Wir laden daher ausdrücklich Personen mit biografischem Bezug zu LSBTIQ+ Lebenswelten, mit Migrationsbiografie und/oder die sich als BIPoC verstehen.



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an (möglichst in einer einzigen PDF-Datei). Bewerbungsschluss ist der 4. April 2020.



Angaben zu Geschlecht oder Familienstand werden nicht erwartet.



Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V.

Vorstand

Hollerallee 13

28209 Bremen