Was soll unser schwules Erbe sein?

Aller Anfang ist schwer. Besonders wenn es sich um den ersten Satz einer Geschichte handelt. Die große Bedeutung, die diesen ersten Worten beigemessen wird, setzt Autor*innen zweifellos unter Druck – gerade, wenn sie selbst einmal der Magie des ersten Satzes eines Romans verfallen sind.



Und so sitzen zu Beginn dieses Abends neun junge Männer, in schlichtem Schwarz gekleidet, in einer Art Autorenworkshop zusammen. Ausgestattet mit Laptops und Notizblöcken suchen sie gemeinsam nach jenen ersten Worten für diese Geschichte, die sich nach und nach zu einem gigantischen Gesellschafts- und Beziehungsporträt entfalten wird. Unterstützung und Inspiration erhalten sie dabei von Morgan, Autor des Romans "Howards End", der zu der Gruppe dazustößt.



Nach und nach schlüpfen die namenlosen Männer in die Figuren der Erzählung und es entsteht ein intelligentes Mehrebenenspiel, in dem die Schauspieler zwischen gemeinsamer Autorenschaft und eigenem Spiel hin und her wechseln – erzählt wird hier von Anfang bis Ende stets im Kollektiv.

Inspiriert von Motiven aus "Howards End" von E. M. Forster

Dass der Autor E. M. Forster in Matthew Lopez' Theaterstück "Das Vermächtnis" auftritt, ist indes kein Zufall. Lopez ließ sich von Motiven aus Forsters 1910 erschienenem Gesellschaftsroman "Howards End" inspirieren und überschrieb diese ins New York der 2010er-Jahre. Das vielfach ausgezeichnete Stück erzählt über mehrere Jahre hinweg vom Leben schwuler Männer in New York.



Im Zentrum des üppigen Figurentableaus stehen die beiden Protagonisten Eric Glass und dessen Partner Toby Darling. Die beiden Mittdreißiger leben zusammen in Manhattan und sind Teil einer großen schwulen Freundesgruppe. Sie verloben sich schließlich und blicken einer vielversprechenden gemeinsamen Zukunft entgegen. Als Toby jedoch die Stadt für Proben an der Bühnenadaption seines ersten Romans verlässt, ist Eric dem Alleinsein ausgesetzt.



Szene aus "Das Vermächtnis" (Bild: Sandra Then)

Er freundet sich mit Walter, ein 55-jähriger Bekannter des Paares, an und taucht in gemeinsamen Gesprächen ein in eine Vergangenheit, die er als schwuler Mann seines Alters nicht miterlebt hat: die Zeit der Aids-Epidemie, die vom Beginn der 1980er Jahre an wütete und die Gay-Community nachhaltig erschütterte. Ein generationales Trauma, das wieder zu schmerzen beginnt, als der offen queerfeindliche Donald Trump im Herbst 2016 zum 45. Präsidenten der USA gewählt wird. Denn plötzlich scheinen die Freiheiten und Rechte, die heute als gewiss gelten und von früheren Generationen queerer Aktivist*innen hart erkämpft wurden, nicht mehr selbstverständlich.

Deutschsprachige Erstaufführung in München

"Das Vermächtnis" wurde 2018 in London uraufgeführt, die Broadway-Premiere der US-Version folgte im Herbst 2019. Am Residenztheater München feierte das zweiteilige Bühnenepos nun im Januar 2022 deutschsprachige Erstaufführung, im März und April gibt es weitere Aufführungstermine (siehe Kasten unten). Regie führte Philipp Stölz, der sowohl für die Bühne als auch für die Leinwand regelmäßig inszeniert.



Ein filmischer Charakter ist auch diesem Abend zu attestieren: Durch die Tempowechsel, den Umgang mit Cliffhangern, den Einsatz von Musik, das pointierte Timing der Dialoge, das Ausschmücken dramatischer Szenen und Konversationen sowie die naturalistische Darstellung in Bühnenbild und Requisite entsteht dieser Eindruck zweifelsohne. Der Fokus hingegen liegt aber ohnehin auf den liebevoll und äußerst fein gezeichneten Figuren und ihrer Darsteller – ganz ohne tiefes Hineingreifen in die Klischee-Schublade.



Naturalistisches Bühnenbild, fein gezeichnete Figuren (Bild: Sandra Then)

Das Vermächtnis besteht aus Freiheit, aber auch Schmerz



Besonders zur Geltung kommt der Einsatz dieser Stilmittel durch den geschickten dramaturgischen Aufbau der Inszenierung: Durch seinen Soap- bzw. Seriencharakter, die episodische Struktur, die zahlreichen Szenenwechsel und das kluge Setzen der Pausen vergeht der knapp siebenstündige Abend wie im Flug. Ein (freiwilliges) Aussteigen ist quasi unmöglich. Man ist als Zuschauer*in stets nah dran an den Figuren. Und die Besonderheit des Textes liegt eben da drin, nicht nur ein bewegendes Beziehungsdrama zu erzählen, sondern auch ein riesiges Gesellschaftsporträt zu zeichnen: Was bedeutet Schwulsein heute? Was hieß es noch in den 1980er-Jahren? Ist die Aids-Epidemie wirklich vorbei oder nur für weiße cis Männer des Mittelstands? Brauchen wir richtige Gay-Communitys und queere Safe Spaces auch heute noch? Und wie umgehen mit dem Vermächtnis der älteren Generationen schwuler Männer? Was wollen wir an die nächste Generation weitergeben? Was soll unser Erbe sein?



Das Vermächtnis besteht schließlich nicht nur aus Freiheit, sondern auch aus Schmerz. Und so wie diese Geschichte nur im Kollektiv erzählt werden kann, können die Geister der Vergangenheit auch nur gemeinsam bekämpft werden. Großer Applaus und stehende Ovationen für diesen herausragenden, überbordenden und wahnsinnig berührenden Theaterabend.



| Direktlink | Offizieller Trailer zum Stück

Nächste Vorstellungen



Donnerstag, 17. März um 19.30 Uhr (Teil 1)

Freitag, 18. März um 19.30 Uhr (Teil 2)

Samstag, 19. März um 15 Uhr (Teil 1)

Samstag, 19. März um 19 Uhr (Teil 2)

Freitag, 22. April um 19.30 Uhr (Teil 1)

Samstag, 23. April um 19.30 Uhr (Teil 2)

Sonntag, 24. April um 15 Uhr (Teil 1)

Sonntag, 24. April um 19 Uhr (Teil 2)