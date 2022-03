Berlin: gleich&gleich e.V. sucht Sozialpädagog*in (d/w/m)

Heute, 04:08h, noch kein Kommentar

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Sozialpädagog*in (d/w/m),



die*der sich selbst als lsbt*i*qa+ definiert, für unser stationäres BEW für junge lsbt*i*qa+ Menschen.



Wir bieten:

● 25 – 35 Wochenstunden in Teil- oder Vollzeit

● flexible Arbeitszeitgestaltung

● unbefristete Anstellung

● eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

● Vergütung angelehnt an den TVL-S

● 30 Tage Urlaub

● kollegiale Beratung, regelmäßig Team- und Fallsupervision sowie Fort- und Weiterbildungen

● ein qualifiziertes, engagiertes und offenes Team, das sich auf dich freut



Ihre Aufgaben:

● sozialpädagogische Begleitung der jungen Menschen im Alter von 15 bis max. 27 Jahren im Co-Betreuungssystem

● Beratung und Stabilisierung unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Ziel der Verselbstständigung im betroffenenkontrollierten Ansatz

● flexible Arbeitszeitgestaltung entsprechend der Bedarfe der jungen Menschen

● ambulante Nachbetreuung

● Mitwirkung bei der Hilfeplanung

● Gruppen- und Freizeitangebote

● administrative Tätigkeiten (fachliche Dokumentation, Berichte, Behördenwege etc.)



Ihr Profil:

● staatlich anerkannte Sozialpädagog*in/Sozialarbeiter*in – BA/MA/Diplom

● Freude und Engagement in der Arbeit mit jungen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen

● Bereitschaft zur intensivpädagogischen Betreuung und Begleitung junger Menschen

● Teamfähigkeit

● Flexibilität und ein hohes Verantwortungsbewusstsein

● Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen



Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von BIPoC-Personen und Menschen mit Berufserfahrung im Bereich der ambulanten bzw. stationären Jugendhilfe.



Bewerbungen bitte an:

