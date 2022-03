Ahaus: "Fuck Ukrain" und "Fuck LGBT" auf Schulen gesprüht

Heute, 08:45h, noch kein Kommentar

Das Schulgebäude der Anne-Frank-Realschule Ahaus sowie die Sporthallen der Anne-Frank-Realschule und der Burgschule im Ahauser Ortsteil Ottenstein haben Unbekannte mit zum Teil politischen und verbotenen Symbolen beschmiert oder beschädigt. Das meldete die Polizei am Montag.



In Ahaus sprühten die Täter auf die Wand des Schulgebäudes "Fuck Ukrain". Auf dem Eingangsportal der Sporthalle an der Kivitstegge war der Schriftzug "Fuck LGBT" aufgesprüht worden. In einer Umkleidekabine in der Ottensteiner Grundschule hatten Unbekannte ein Hakenkreuz in den Putz circa einen Zentimeter tief und fingerdick eingekratzt. An beiden Tatorten fanden sich stilisierte männliche Geschlechtsteile aufgemalt beziehungsweise aufgesprüht. Ob es einen Zusammenhang der Geschehnisse gibt, ist derzeit unklar.



Der Tatzeitraum in Ahaus liegt zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 19.40 Uhr. Im Ortsteil waren die Unbekannten am Samstag zwischen 12 und 16 Uhr am Werk. Der Staatsschutz wurde laut Polizeibericht in Kenntnis gesetzt. Die Polizei sucht Zeug*innen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (cw/pm)