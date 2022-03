Bill Kaulitz verrät mehr Details von "heimlicher Liebschaft mit meinen besten Kumpel"

Bill Kaulitz feierte bereits als Teenager Welterfolge mit seiner Band Tokio Hotel (Bild: Dominik Wilzok)

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz verrät im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill erneut Details aus seinem Sexleben. Wie "Promiflash" berichtet, sprach der 32-Jährige in "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" darüber, wie er bei einer Zugfahrt seinem damals vergebenen besten Freund ganz nah gekommen sei.



"Damals hatte ich eine heimliche Liebschaft mit meinem besten Kumpel. Das durfte keiner wissen", so Kaulitz. Der Kumpel sei damals mit einer guten Freundin zusammen gewesen. "In dem Zug haben wir heimlich rumgemacht. Dann sind wir heimlich aufs Klo oder haben uns hinter den Sitzen versteckt und haben uns kurz geküsst", erinnerte sich der gebürtige Leipziger.

"Inoffiziell bist du meine große Liebe"

Mit der Geschichte deutete Kaulitz an, wie schwer ihm damals gefallen sei, zu seiner sexuellen Orientierung zu stehen. Sein Kumpel habe damals auch nur eine Alibi-Beziehung mit der Freundin geführt. "Inoffiziell bist du meine große Liebe", soll er Kaulitz wiederholt versichert haben. Ferner erinnerte sich der Sänger daran, dass die beiden einmal bei Intimitäten erwischt worden seien; sie hätten dann vorgetäuscht, einen Jux gemacht zu haben.



Kaulitz hatte vergangenes Jahr in seiner Autobiografie "Career Suicide" bereits über sein Liebesleben geschrieben und etwa erwähnt, wie er sich in Kalifornien einen illegalen Sexarbeiter auf ein Motelzimmer bestellt habe. In dem Buch beschrieb er auch, dass er auf "kaputte Menschen" stehe und ihm mehrfach das Herz gebrochen worden sei (queer.de berichtete).



Bereits zuvor hatte der Sänger in Interviews seine Liebesbeziehung mit seinem besten Kumpel erwähnt. So hatte er vor gut einem Jahr dem "Spiegel" verraten: "Ich habe aber auch mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich" (queer.de berichtete).



Im November erzählte Kaulitz bereits in seinem Podcast von einem Klo-Quickie in Los Angeles (queer.de berichtete). (cw)