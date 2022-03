Eurovision Song Contest: Die Ukraine ist Favorit der Wettbüros

Heute, 05:03h, noch kein Kommentar

Die Ukraine ist der Topfavorit für den Sieg beim Eurovision Song Contest 2022. Bei den Buchmachern liegt die ukrainische Band Kalush Orchestra mit ihrem Song "Stefania" vorne. Die Fanseite eurovision.com hat die Quoten mehrerer großer Wettanbieter gesammelt. Bei allen rangiert der auf Ukrainisch gesungene Rapsong deutlich auf Platz eins. Die Experten und Buchmacher rechnen also wohl mit einem Solidaritätsbonus zugunsten der Ukraine.

Klarer Favorit mit 35 Prozent Siegchancen

Die Siegquote bewegt sich meist um die Zwei herum. Wer also zum Beispiel 100 Euro auf einen Gewinn von Kalush Orchestra setzt, bekommt im Fall eines Sieges 200 Euro heraus.



| Direktlink | "Stefania" gilt inzwischen als eine der Hymnen des ukrainischen Widerstands. Die einblendbaren englischen Lyrics enthalten die Zeile "I'll always find my way home, even if all roads are destroyed"

Die Gewinnchance der Ukraine liegt laut eurovision.com bei 35 Prozent. Zum Vergleich: Das zweitplatzierte Italien hat nur eine Chance von 16 Prozent. Acht Prozent sind es bei Platz drei, Schweden.



Der deutsche Teilnehmer Malik Harris rangiert mit einer Gewinnchance von nur einem Prozent auf Platz 24 von 40 teilnehmenden Ländern.

2016 gewann die Ukraine bereits – mit politischem Song

Russland ist gar nicht dabei. Der Vorstand des Eurovision Song Contest hatte das Land wegen des Angriffs auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen (queer.de berichtete)



2016 hatte die Sängerin Jamal (38) den ESC für die Ukraine gewonnen, zum zweiten Mal für das Land nach 2004. Zwei Jahre zuvor hatte Russland die Krim annektiert. Jamalas Sieg mit dem hochpolitischen Song "1944" wurde 2016 von Beobachtenden auch als politisches Statement gewertet.



Der Eurovision Song Contest findet am 14. Mai 2022 in Turin statt. Kalush Orchestra müssen zunächst am 10. Mai das Halbfinale überstehen. (spot)

Wöchentliche Umfrage



Jetzt sind alle ESC-Songs bekannt. Wo landet unser "Rockstar" Malik?

Ein Siegerlied wie bei Nicole und Lena!

Das reicht für die Top Five wie bei Katja Ebstein oder Stefan Raab

Ein Top-Ten-Lied wie bei Guilo Horn oder Gitte

Platz 11 bis 15 - wie Lou oder Texas Lightning

Platz 16 bis 20 - wie die Münchner Freiheit oder Atlantis 2000

Platz 21 bis 24, aber nicht Letzter - wie Jendrik oder die No Angels

Letzter Platz - wie Ann-Sophie und Jamie-Lee

