Berlin: Grünen-Fraktion wählt schwulen Co-Chef

Heute, 05:29h

Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus haben einen neuen Fraktionschef: Die Parlamentarier wählten am Dienstag den früheren Landesvorsitzenden Werner Graf in das Amt, wie ein Sprecher mitteilte. Grafs Wahlergebnis von 68 Prozent darf als eher durchwachsen gelten.



Der 41-Jährige bildet nun mit Silke Gebel (38), die seit 2016 amtiert, die neue Doppelspitze der Fraktion. Er tritt die Nachfolge der langjährigen Amtsinhaberin Antje Kapek an, die vor drei Wochen überraschend von dem Posten zurückgetreten war. Sie begründete das mit Erschöpfung, bleibt aber Abgeordnete.

Erst seit September 2021 im Parlament

Graf stand von 2016 bis 2021 gemeinsam mit Nina Stahr an der Spitze des Grünen-Landesverbands. Dem Abgeordnetenhaus gehört er seit der Wahl im September 2021 an. Er galt als Kandidat für einen der grünen Posten im rot-grün-roten Senat, ging aber leer aus. Nun rückte er an die Spitze der Grünen-Fraktion auf, die mit 32 Abgeordneten die zweitgrößte im Parlament nach der SPD ist.

Der offen schwule Politiker gehört zum linken Flügel der Partei, der er seit 1997 angehört. Er war u.a. Sprecher der Grünen Jugend und drei Jahre lang persönlicher Referent von Claudia Roth. Zwischen 2008 und 2010 schrieb Werner Graf als einziger Mann für das Blog "Mädchenmannschaft" Artikel zum Thema Feminismus und Gender. Auf einem Parteitag im Jahr 2016 erklärte er, er trage die "Regenbogenfahne im Herzen" (queer.de berichtete).



Mit Carsten Schatz hat auch die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus einen schwulen Co-Fraktionschef (queer.de berichtete). (cw/dpa)