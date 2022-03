LGBTI-Aktivistin im Ukraine-Krieg getötet

Eli Schtschemur starb im ostukrainischen Charkiw (Bild: Facebook / CSD Charkiw)

Die LGBTI-Aktivistin Eli Schtschemur ist laut ukrainschen CSD-Vereinen beim russischen Bombardement der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes getötet worden. Wie der CSD Charkiw am Donnerstag mitteilte, habe Schtschemur als Freiwillige im Verteidigungsbüro im Stadtzentrum gearbeitet, als sie ums Leben kam. Die Jura-Studentin wurde gerade einmal 21 Jahre alt. "Eli war eine Aktivistin und Patriotin: Sie hat sich an allen möglichen Aktionen und demokratischen Veranstaltungen in Charkiw beteiligt", so die CSD-Organisator*innen – etwa an drei CSDs und drei Frauenmärschen.



"Eli war aktiv an Menschenrechtsinterventionen und CSDs beteiligt", heißt es weiter. Sie habe Aktivist*innen weltweit motiviert. "Menschen sind ihr in ihrem Kampf für Freiheit und Gleichheit gefolgt. Und wenn sie gelächelt hat, hat jeder zurückgelächelt."

Schtschemur sei eine der ersten Freiwilligen im Verteidigungsbüro gewesen. Die CSD-Organisator*innen würdigten sie als "tapfer und mutig". Der CSD Charkiw erklärte weiter: "Helden sterben nicht, nur Feinde sterben!"



Auch der CSD Kiew, bei dem sich Schtschemur ebenfalls engagierte, erinnerte an die Aktivistin und sendete Beileidsbekundungen an Verwandte und Bekannte der getöteten Frau. "Putin und alle seine Leute, die ukrainische Zivilisten töten, seien verflucht. Ruhet in Frieden, Eli und all jene, die durch die russischen Faschisten getötet worden sind." Die Gruppe Munich Kyiv Queer schrieb bei Facebook, man trauere mit den Freund*innen und Partner*innen.



Charkiw steht seit drei Wochen unter Dauerbeschuss durch das russische Militär. Bei einem Angriff am Donnerstag auf eine Schule und ein Kulturzentrum sind nach ukrainischen Angaben 23 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt sollen in der Stadt offiziellen Angaben zufolge mindestens 500 Zivilist*innen durch Angriffe getötet worden sein.



