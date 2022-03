Trans Frau bei "Love Island": "Es ist ermüdend, mich immer wieder aufs Neue zu outen"

Heute, 11:08h,

"Ich bin als Junge auf die Welt gekommen." Mit diesen Worten outet sich Jessica ("Jess") zu Beginn der siebten Staffel der Reality-Show "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" vor dem RTL-Zwei-Publikum. Die 22-Jährige aus der Nähe von Trier ist die erste trans Kandidatin der Sendung, die dieses Jahr auf Teneriffa gedreht wird. Insgesamt treten sieben Kandidatinnen und sieben Kandidaten an, um die wahre Liebe zu finden oder zumindest das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.



Alles neu, alles anders. Keine Couples, neue Villa, neue Spielregeln. Im Prinzip sind nur noch Sylvie Meis und ich geblieben. Das wird eine Staffel für die TV-Geschichtsbücher. #LoveIsland#LoveIslandDe RTLZWEI (@rtl2) March 21, 2022

| Twitter / rtl2 | In dieser Staffel wurden die Regeln geändert – so gibt es eine Girls-Villa und ein "Brotel" mit den Männern

"Als Siebenjähriger habe ich mich in der Zukunft immer gesehen als heiße Blondine mit großen Brüsten", so erinnert sich Jess in der Show. "Als ich zwölf war, hatten wir das Thema in der Schule – Sexualkunde und Transsexualität – und ich habe mich direkt angesprochen gefühlt und zu meiner Mama gesagt: Ich will ein Mädchen sein!" Sie stellt außerdem klar: "Ich bin zu 100 Prozent eine Frau und ich bin ready für 'Love Island'."

"Sie öffnet die Türen für andere"

Als erstes outet sie sich bei einem Gespräch über Silikon-Brüste vor den anderen Frauen: "Mit Zwölf war mein Outing", erzählt sie stolz. Und: "Sobald ich meinen Mund aufmache, ist das kein großes Geheimnis." Die Mitkandidatinnen zeigen sich beeindruckt und stellen sich hinter Jess: "Sie öffnet die Türen für andere – vielleicht ist sie sogar die Vorreiterin", erklärt etwa Lara.



Als das Frauen-Septett die sieben männlichen Kandidaten zu Gesicht bekommt, sucht sich Jess gleich Lockenkopf Adriano aus. "Mein Favorit", erklärt die Kandidatin, die als Beuteschema "Südländer" angegeben hatte. Auch Adriano ist angetan: "Du bist schon so ein Herzmensch, gell?", so der 27-Jährige, als er ihr die Hand liest.

"Komische Sachen"

Doch dann kommen die beiden im Swimmingpool auf Dating-Apps zu sprechen – und Adriano sagt: "Da passieren so komische Sachen. Ich hatte mal ein Match, aber das war dann ein Mann." Jess fragt: "Was? Die hat dich verarscht?" Adriano: "Sie war einfach nur transgender!" Daraufhin schweigt Jess nachdenklich. Ihre eigene Geschichte teilt sie nach dieser Aussagen bei diesem ersten Beschnuppern nicht.



Nach dem ernüchternden Techtelmechtel spricht Jess mit Leonie darüber, ob sie ihre Transsexualität bereits beim ersten Date verraten sollte. Sie rät, darüber erst beim zweiten Zusammentreffen zu sprechen. "Wer geht mit sehr intimen Geständissen in einen Date rein?", so Leonie.



Daraufhin erklärt Jess: "Es ist ermüdend, mich immer wieder aufs Neue zu outen. […] Aber es gehört halt einfach zu mir dazu. Ich muss es, ob ich will oder nicht."



Die von Sylvie Meis moderierte Show "Love Island" läuft bis 11. April bei RTL Zwei – eine neue Folge wird täglich außer Samstag um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung ist auch im Streamingportal RTL+ erhältlich. (cw)