Leihmutterschaft geplant: Evangelische Kirche feuert Domkantor

Heute, 15:36h, noch kein Kommentar

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig hat am Dienstag bekanntgegeben, dass sie Gerd-Peter Münden mit sofortiger Wirkung entlässt. Münden war seit 1999 Kantor, also Organist und Leiter des Kirchenchors, beim Braunschweiger Dom. Der Grund sei gewesen, dass der 56-jährige Kirchenmusiker und sein kolumbianischer Ehemann eine Regenbogenfamilie mit Hilfe von Leihmutterschaft gründen wollten.



"Durch das Vorhaben des Domkantors, in Kolumbien eine Leihmutterschaft zu beauftragen, ist die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zerstört worden", teilte die Landeskirche mit. "Nach intensiver Prüfung der Sachverhalte und sorgfältiger Abwägung aller Begleitumstände ist der Vorstand der Domstiftung zu dem Ergebnis gekommen, dass ein gedeihliches Zusammenwirken mit dem Domkantor nicht mehr möglich ist."



| Direktlink | Jetzt gibt es gar nichts mehr zu berichten...

Münden war bereits vor zwei Wochen freigestellt worden. Die Kirche teilte damals mit, dass Leihmutterschaften in einem Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen der evangelischen Kirche stünden. Laut NDR habe der Domkantor nach seiner Freistellung angekündigt, seine Leihmutterschaftspläne nicht mehr in die Tat umsetzen zu wollen – dies konnte aber offenbar seinen Job nicht mehr retten. Münden habe außerdem betont, dass es sich nicht um eine kommerzielle Leihmutterschaft gehandelt habe.

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, allerdings ist es nicht untersagt, in anderen Ländern derartige Leistungen in Anspruch zu nehmen. Allerdings erkennt das Finanzamt nach einer kürzlich getroffenen Entscheidung des Finanzgerichts in Münster Kosten für die Leihmutterschaft in der Steuererklärung nicht an (queer.de berichtete).



Die Landeskirche Braunschweig gilt bei Homosexuellenrechten als Nachzügler: Sie hatte erst zum 1. Januar dieses Jahres die Ehe für Schwule und Lesben kirchenrechtlich legalisiert – als 15. von 20 deutschen Landeskirchen (queer.de berichtete).

Leihmutterschaft insbesondere unter schwulen US-Stars weit verbreitet

Die Leihmutterschaft ist insbesondere unter amerikanischen schwulen Promis ein beliebtes Mittel, um eine Regenbogenfamilie zu starten. So sind auf diesem Weg in den letzten beiden Jahren der frühere *NSYNC-Sänger Lance Bass, der "Queer Eye"-Experte Tan France oder CNN-Moderator Anderson Cooper Vater geworden. Auch Elton John hat zwei Kinder aus einer Leihmutterschaft.



Die FDP hatte in der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen, nichtkommerzielle Leihmutterschaft in Deutschland zu legalisieren (queer.de berichtete). Im Ampel-Koalitionsvertrag konnten sich die Liberalen mit dieser Forderung aber nicht durchsetzen. (dk)