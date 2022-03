"Love Island": "Meine Vagina quillt raus"

Beim Spielen kommen sich Adriano und Jess näher (Bild: RTL Zwei)

In der am späten Dienstagabend auf RTL Zwei ausgestrahlten zweiten Folge von "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" kommen sich trans Kandidatin Jessica ("Jess") aus Trier und Lagerlogistiker Adriano aus Schwieberdingen bei Stuttgart näher. Allerdings hält sich Jess im Reality-Camp auf Teneriffa zurück, weil sie ihm noch nicht von ihrer Transidentität erzählt hat. Doch das soll sich bald ändern.



Dass der 27-jährige Deutsch-Italiener auf Jess steht, ist von Beginn an klar. "Die Islanderin, für die ich mich heute entscheide, fand ich megaoffen, sympathisch, die sieht auch gut aus", erklärt er am Anfang der Show.



Als die beiden zusammen auf der Hollywoodschaukel sitzen, haucht er ihr ins Ohr: "Ich denk schon die ganze Zeit darüber nach, dich zu küssen." Doch Jess sagt Nein. Der Grund: Die "große Beichte" stehe noch aus.

Im weiteren Verlauf der Folge ist zu sehen, wie sich beide gut verstehen. "Meine Vagina [gesprochen: Wadscheina] quillt raus", sagt Jess frei von der Leber weg zur Überraschung ihres Liebsten. Doch der Baden-Württemberger wundert sich langsam, warum stets etwas zwischen den beiden steht. "Ich hab gemerkt, dass es distanzierter ist", erklärt er zum Ende der Sendung.



Jess macht sich unterdessen Sorgen, dass ein Coming-out wieder einmal das Ende einer aufkeimenden Beziehung bedeuten könne. "Wenn ich aufgrund dessen wieder mal abgewiesen werde, ist das halt hart", erklärt sie. "Jedes Mal ist das wie ein Schlag in die Fresse." Oft würden sich Männer tolerant geben, aber sie nicht intim kennenlernen wollen, beklagt die Einzelhandelskauffrau.

In der Vorschau zu Folge drei, die am Mittwochabend um 22.15 Uhr auf RTL Zwei gezeigt wird, ist zu sehen, dass Jess ihr Geheimnis preisgibt. Adriano reagiert mit den Worten: "Ich bin schon überrumpelt." Unklar bleibt, ob das das Ende der jungen Liebesgeschichte ist.



Bereits in der ersten Folge hatte die Beziehung einen Dämpfer erlitten, als Adriano über Online-Dating sprach und sagte: "Da passieren so komische Sachen. Ich hatte mal ein Match, aber das war dann ein Mann." Danach konkretisierte er, es habe sich um eine trans Frau gehandelt (queer.de berichtete). Immerhin: In der zweiten Folge sagt Adriano, dass er gerne eine Auster wäre, weil diese das Geschlecht hin- und herswitchen könne. "Dann könnte ich mal 'ne Stunde ein Mann sein, mal 'ne Stunde 'ne Frau", so Adriano lachend, während Jess verlegen ein Sandwich isst.



"Love Island" läuft bis 11. April bei RTL Zwei – eine neue Folge wird täglich außer Samstag um 22.15 Uhr ausgestrahlt. (cw)