Frankreich: Queere Verbände zeigen Zemmour an

Zemmour am Mittwoch bei der Vorstellung seines Wahlprogramms (Bild: Youtube-Screenshot)

Gestern, 20:37h, noch kein Kommentar

Mehrere Verbände haben gegen den rechtsextremen französischen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour eine Anzeige wegen Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt. Er habe "Geschichtsklitterung" betrieben, "um seine homosexuellenfeindliche Haltung zu verteidigen", heißt es in der am Mittwoch eingereichten Anzeige, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.



Die Klage geht auf ein Zitat aus einem im September veröffentlichten Buch von Zemmour zurück. "Die Deportation von Homosexuellen in Frankreich wegen ihrer 'sexuellen Orientierung' – wie man heute sagt – ist eine Legende", heißt es dort. Die Verbände, unter ihnen Stop Homophobie, Inter-LGBT und SOS Homophobie, betonen, dass während der deutschen Besatzung mindestens 500 Männer wegen ihrer mutmaßlichen Homosexualität festgenommen worden seien. Etwa 200 von ihnen seien deportiert worden.



Zemmours Anwalt bestätigte den Vorgang zunächst nicht. Sein Umfeld empörte sich jedoch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung knapp drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Das Zitat gebe auch gar nicht die Haltung Zemmours wieder, sondern die eines anderen Politikers, sagte ein Vertrauter Zemmours.

Tatsächlich zitiert Zemmour in dem Buch den früheren UMP-Politiker Christian Vanneste, der diese "Legenden"-Äußerung im Wahlkampf 2012 machte (queer.de berichtete). Zemmour schreibt in dem im letzten Jahr veröffentlichten Buch allerdings, dass Vanneste mit der Äußerung "richtig" gelegen habe. Sein Umfeld betont, dass 2012 selbst der als Nazijäger bekannte Serge Klarsfeld gesagt habe, dass die Homosexuellen unter den Deportierten "als Juden, als Widerstandskämpfer oder als Kriminelle" deportiert worden seien.



Die Deportation von Homosexuellen während des Zweiten Weltkriegs "ist eine etablierte historische Realität", so die Verbände zu ihrer Anzeige, die die erste ihrer Art sei und durch jüngere Forschung etwa des Historikers Arnaud Boulligny näher begründet werde. Die Buchpassage sei letztlich ein Legitimierungsversuch für Homosexuellenfeindlichkeit. "Eric Zemmours Holocaust-Leugnung ist eine verschleierte Form der Aufstachelung zum Hass", schreibt SOS Homophobie. "Indem Eric Zemmour die während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen gegen Homosexuelle leugnet, minimiert er die aktuelle homophobe Gewalt."

Zemmour hatte am Mittwoch etwa 400 Maßnahmen seines Programms zu den Wahlen im April vorgestellt. Darin behauptet er unter anderem, 20 Milliarden Euro einsparen zu wollen, indem er die Sozialhilfe für nichteuropäische Ausländer streicht. Auch verspricht er, Kinder vor "ideologischer Propaganda" an Schulen zu schützen. In den letzten Wochen hatte er unter anderem behauptet, LGBTI führten an Schulen eine "Gehirnwäsche" an Kindern durch. Diese "Minderheitenpropaganda" wolle er stoppen.



In aktuellen Umfragen zum ersten Wahlgang liefert sich Zemmour bei rund zwölf Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit zwei weiteren Kandidat*innen um den dritten Platz, hinter Amtsinhaber Emmanuel Macron mit rund 30 und der rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen mit ca. 17 Prozent. (afp/nb)