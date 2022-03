An Berliner Behörden darf die Trans-Flagge wehen

Heute, 02:14h, noch kein Kommentar

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat zum Internationalen Tag der Transsichtbarkeit am 31. März die Beflaggung mit der Trans-Flagge genehmigt. Mit dieser Ausnahmegenehmigung könnten etwa die Senatsverwaltungen die Flagge mit den Farben Blau, Pink und Weiß hissen, teilte die Senatsinnenverwaltung am Mittwochabend in einer Presseerklärung mit.



"Unsere Regenbogenhauptstadt Berlin ist für trans* Menschen ein Ort, an dem sie selbstbestimmt, sichtbar und frei leben können sollen. Doch Sichtbarkeit bedeutet leider oft auch Diskriminierung und Gewalt", erklärte Spranger. "Als Innensenatorin ist mir die Sicherheit und der Schutz der trans* Community ein großes Anliegen. Das Thema Hasskriminalität gegen Schwule und Lesben, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Menschen haben wir letztes Jahr bereits auf die Agenda der Innenministerkonferenz gesetzt, die sich nun mit der Sicherheit der queeren Community befassen wird."



Am Vortag des Internationalen Transgender Day of Visibility lädt die Senatorin am 30. März 2022 um 14 Uhr zum gemeinsamen Hissen der Flagge mit Vertreter*innen der trans Community vor der Innenverwaltung in der Klosterstraße ein.



In vergangenen Jahren hatte bereits der frühere Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) die Trans-Flagge und andere queere Fahnen vor seiner Behörde gehisst (queer.de berichtete). (cw/dpa)