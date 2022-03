"Das möcht' ich nicht mit 'ner Transgender"

Ein Bild aus glücklicheren Zeiten: Aus Jess und Adriano wird nichts (Bild: RTL Zwei)

Bei der am Mittwochabend ausgestrahlten dritten Episode von "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" war für trans Kandidatin Jess der Tag der Wahrheit. Sie verrät ihrem Auserwählten Adriano, einem 27-jährigen Lagerlogistiker aus Schwieberdingen bei Stuttgart, von ihrer Transidentität.



Die beiden hatten die Tage zuvor bereits in der Show auf Teneriffa geflirtet, allerdings wahrte die Einzelhandelskauffrau immer ein wenig Distanz, bis sie ihrem Liebsten von ihrem Geheimnis erzählen würde. Schließlich ist es soweit: "Etwas hat mich mega belastet", erklärt sie ihrem Adriano in einem – mit Ausnahme der "Love Island"-Kameras – privaten Gespräch. "Es gibt einen Part von mir, der zu mir gehört und der schon immer zu mir gehört hat – und zwar bin ich halt trans. Also, ich wurde nicht direkt als Frau geboren." Es sei ihr wichtig gewesen, dies zu sagen, "bevor mehr kommt".



Adriano sitzt ihr mit offenem Mund gegenüber – und zeigt sich von der Enthüllung völlig überrascht. Schließlich sagt er: "Ich finde es richtig cool, dass du es so offen ansprichst. Aber ich bin schon überrumpelt, muss ich dir ehrlich sagen." Er sei ihr nicht böse. Sie habe schließlich keine Annäherungsversuche zugelassen. Schließlich bringt er auch ein "Find ich richtig stark von dir" heraus, sagt aber auch, er müsse das erst einmal verarbeiten. "Du bist 'ne richtig coole Frau", so Adriano. "Ich weiß nicht, ob das mit uns so weitergehen kann." Er beklagt noch, dass er jetzt mit niemanden darüber reden könne, ohne sie zu outen. Daraufhin erklärt Jess, dass er mit seinem Kumpel Mark ein Gespräch führen könne.

"Hast du's gemerkt?"

Mark zeigt sich später über die Enthüllung wenig überrascht, als Adriano ihn zur Seite nimmt: "Hast du's nicht gemerkt?" Adriano: "Hast du's gemerkt?" Mark: "Ja, klar! Das weiß jeder, oder?"



Später erklärt Mark: "Wenn das für dich nicht in Frage kommt, dann ist es in Ordnung." Aber er habe stets gedacht, dass Adriano Jess' Geheimnis kenne. Der RTL-Zwei-Kommentar aus dem Off sagt dazu: "Unser Albert Einstein der Liebe. Wirklich schade für Jess."



Adriano, der tatsächlich auch auf penetrantes Fragen niemanden außer Mark etwas über Jess' Transgeschlechtlichkeit verrät, entscheidet sich gegen Jess: "Das ist nicht meins, das möcht' ich nicht mit 'ner Transgender – auch wegen Kindern. Ich steh einfach nicht drauf", so der Italo-Schwabe. "Das könnt' ich nicht, auch wenn ich so in die Zukunft denke."

"Das ist ja für mich nicht das erste Mal"

Jess sagt er daraufhin: "Du bist schon cool drauf, aber das kann nichts werden." Er hoffe, "dass sie jemanden kennenlernt, der offener ist". Die abgewiesene Triererin zeigt sich wenig überrascht: "Ich wusste das. Das ist ja für mich nicht das erste Mal." Sie sei nicht schockiert. "Deswegen ist alles gut."



Bereits in Folge zwei hatte Jess über ihre Angst berichtet, dass ein Coming-out mal wieder das Ende einer aufkeimenden Beziehung bedeuten könne (queer.de berichtete). "Wenn ich aufgrund dessen wieder mal abgewiesen werde, ist das halt hart", sagte sie. Das sei jedes Mal "ein Schlag in die Fresse".



Die siebte Staffel der vom 43-jährigen Model Sylvie Meis moderierten Show "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" läuft bis 11. April bei RTL Zwei – eine neue Folge wird täglich außer Samstag um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung ist auch im Streamingportal RTL+ erhältlich. (cw)