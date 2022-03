"Love Island": Jess fliegt raus

Heute, 10:20h, noch kein Kommentar

In der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge von "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe" gab es einen Frauenüberschuss: Sieben Mädchen saßen fünf Jungs gegenüber. Bei der "Paarungszeremonie" durften sich die Jungs schließlich für ihre Favoritin entscheiden. Am Ende blieben Lara und trans Kandidatin Jessica ("Jess") ohne Date zurück – und mussten das Reality-Camp auf Teneriffa verlassen. Damit endet Jess' Abenteuer in der siebten Staffel der Datingshow, bei der sie als erste trans Frau teilgenommen hatte.



Trotz ihres Rauswurfs nach nur vier Folgen zeigte sich Jess, eine 22-jährige Einzelhandelskauffrau aus der Nähe von Trier, nicht enttäuscht: "Ich hab die Reality gezeigt von trans Frauen, wie es ist, wenn man sich vor einem Jungen outen muss; wie es ist, wenn ein Junge dich abweist; wie es ist, wenn ein Junge dich eigentlich mag, aber nur wegen diesem einen Fakt das alles nichtig ist und er dich dann doch wieder abserviert", erklärte sie gegenüber RTL. "Ich hab nicht nur für mich gesprochen, sondern für ganz viele trans Frauen. Und dafür bin ich sehr dankbar."

In die "Friends Zone" gerutscht

Eigentlich hatte es Anfang der Woche gut mit Jess und dem 27-jährigen Lagerarbeiter Adriano aus der Nähe von Stuttgart angefangen. In Folge eins und zwei turtelten die beiden ohne Unterlass – und es gab klare Anzeichen, dass es wirklich gefunkt hatte (queer.de berichtete). In Folge drei kam dann schließlich das Coming-out: Nachdem Jess ihrem Liebsten von ihrer Transidentität erzählt hatte, wies der sichtlich schockierte Adriano sie ab (queer.de berichtete). Seither sind die beiden in der "Friends Zone", wie der RTL-Zwei-Kommentator aus dem Off erzählte. Einem anderen Kandidaten ist Jess in der Show nicht nähergekommen.



Hat Adriano bei der Couple-Auswahl wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Oder klappt es mit Leo NIE?#LoveIsland#LoveIslandDe RTLZWEI (@rtl2) March 24, 2022

| Twitter / rtl2 | Adriano hatte sich für Leonie entschieden, doch auch aus diesen beiden wird offenbar nix

Mehrfach hatte Jess in der Show erzählt, wie schwer es für eine trans Frau sei, ein Date zu finden. Nach dem Coming-out wollten viele nicht mehr mit ihr ausgehen. Das sei jedes Mal "ein Schlag in die Fresse", sagte sie in einer Folge.



Gegenüber "Promiflash" erklärte Jess auch, dass sie nicht sauer auf Adriano sei: "Ich glaube, das war so ein bisschen Unklarheit und Unsicherheit bei ihm", sagte die 22-Jährige. Sie habe bis zum Schluss gehofft, dass sich die Lage doch noch zum Besseren wendet. "Ich hätte es mir gewünscht, dass er mir noch eine Chance gibt, weil wir uns menschlich einfach so gut verstanden haben und ich aus mehreren Quellen gehört habe, dass er sich ein bisschen verguckt hat – also in mich als Person."



"Love Island" wird nun ohne Jess zu Ende gehen. Die siebte Staffel der vom 43-jährigen Model Sylvie Meis moderierten Show läuft noch bis zum 11. April bei RTL Zwei – eine neue Folge wird täglich außer Samstag um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung ist auch im Streamingportal RTL+ erhältlich. (cw)