"Heart Shot": Ein Kurzfilm, der den Atem stocken lässt

Von Verena Huber

Heute, 10:22h, noch kein Kommentar

Im Kurzfilm "Heart Shot", der seit Kurzem auf Netflix zu bestaunen ist, präsentiert Marielle Woods ein Drama aus Teenage-Angst und Action-Elementen. Die Regisseurin ist unter anderem bekannt für ihr Mitwirken an "John Wick 2" und "Cobra Kai", und dies setzt auch die Stimmung für den präsentierten Kurzfilm. Ein lesbisches Pärchen, Nikki und Sam, gespielt von den beiden Nachwuchsschauspielerinnen Elena Heuzé und Nia Sondaya, philosophiert über ihre möglicherweise gemeinsame Zukunft – bis Nikkis Vergangenheit sie einholt.



Man sieht die Geschichte aus der Perspektive von Nikki. Sie wird anfangs als Lebenskünstlerin dargestellt und es gibt ein paar Hinweise auf die Dinge, die am Ende passieren werden. Sie macht sich auf den Weg zu Sam, die über das Wochenende allein zuhause ist. Ihre gemeinsamen Aktivitäten wirken leicht und verliebt, die Schauspielerinnen harmonieren gut zusammen und ihre Beziehung scheint jugendlich und glücklich.

Nikki wird von ihrer Vergangenheit eingeholt

Die Geschichte über Nikkis Familie, die dem gewaltvollen Twist vorausgeht, jedoch wirkt aufgesetzt. Nikki erzählt, sie wolle nicht lügen, aber es gäbe wohl Geheimnisse über ihre Familie. Nun wartet man als Zuschauer*in auf die Offenbarung, doch alles, was Nikki preisgibt, ist, dass sie ihre Schwester einst mit einem Stein beworfen hat. Spannend! Sams Reaktion darauf ist vom Kaliber: Tja, Familie. Ausgehend von dieser Unterhaltung verfasst Nikki einen dramatischen ca. dreizeiligen Abschiedsbrief und will gehen, während Sam schläft.



Darauffolgend kommt man zum actiongeladenen Teil des Films, der unerwartet gewaltvoll ist. Die Kampfszenen sind gut choreographiert. Allerdings versteht man als Zuschauer*in nicht unbedingt den Sinn, weil keine der beteiligten Parteien irgendeine Art von Information bezüglich des Ursprungs der Auseinandersetzung gibt. Anschließend gibt es eine kleine Reprise zur traurigen Familiengeschichte, weil plötzlich Nikkis Schwester Ty (Bethany Michelle Curry) auftaucht. Eine weitere Kampfszene folgt, welche – abgesehen von ein paar komischen Momenten – recht authentisch ist.

Mischung aus Teenie-Drama und Action-Movie

Eingerahmt werden alle Handlungen, in denen es um Nikkis Stress oder Vergangenheit geht, von Inuit-Kehlkopfgesang, der durch kräftiges Ein- und Ausatmen charakterisiert ist. Für ungeübte Zuhörer*innen kann dies schnell nach Atemnot klingen und ist vermutlich so auch als Stilmittel eingesetzt, um die Atemlosigkeit und Ohnmacht Nikkis in vielen Situationen ihres Lebens darzustellen. Diese Untermalung bringt auf alle Fälle interessante Atmosphäre, wird aber auf Dauer ziemlich anstrengend.



Die Idee des Films, Teenie-Drama und Action zu vermischen, ist definitiv gut. Die Sinnhaftigkeit geht – der 18-minütigen Kürze des Films geschuldet – aber leider verloren, man wird mit vielen unbeantwortbaren Fragen zurückgelassen, und der Übergang von Liebesgeschichte zu Killerkommando passiert zu abrupt. Dennoch ist die Kameraführung und künstlerische Gestaltung der Zwischensequenzen gut gelungen.



"Heart Shot" für sich allein ist einfach ziemlich konfus. Wenn Netflix die Kurzgeschichte aber aufgreifen würde, um einen vollen Spielfilm daraus zu machen, hätte dieser definitiv Potential, etwas Besonderes zu werden.



Infos zum Film



Heart Shot. Kurzfilm, Drama-Thriller. USA 2022. Regie: Marielle Woods Darsteller*innen: Elena Heuzé, Nia Sondaya. Laufzeit: 18 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Seit 17. Februar 2022 auf Netflix