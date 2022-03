Queerbeauftragter kritisiert Alice Schwarzer

Sven Lehmann ist seit Januar Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Bild: Cornelis Gollhardt)

Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung, hat Alice Schwarzer für ihre transfeindlichen Aussagen kritisiert. "Alice Schwarzer kann von außen nicht beurteilen, was trans Menschen bewegt und sollte das auch nicht tun", erklärte der Grünenpolitiker aus Köln gegenüber der Deutschen Presseagentur. "Trans ist ganz sicher weder ein Hype noch eine Modeerscheinung." Niemand sei leichtfertig oder aus Spaß trans.



Anlass ist das am Mittwoch erscheinende Buch "Transsexualität – Was ist eine Frau? Was ist ein Mann?", das von Alice Schwarzer mitherausgegeben wird. Schwarzer und ihr Magazin "Emma" werben mit einer regelrechten Kampagne gegen trans Menschen für das Buch. Schwarzer übt etwa besonders Kritik am geplanten Selbstbestimmungsgesetz, das das in großen Teilen verfassungswidrige Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 ablösen soll. Sie spricht im Vorfeld der Bucherscheinung von einer regelrechten "Trans-Mode" und von "zehntausenden junger Mädchen, die plötzlich ihr Geschlecht wechseln wollen". Die "Emma" macht außerdem Stimmung gegen die trans Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer (Grüne), der ihre Identität als Frau abgesprochen wird (queer.de berichtete).



Feministin Alice Schwarzer profiliert sich derzeit als Trans-Kritikerin (Bild: Österreichische Nationalbibliothek / APA-Fotoservice / Schedl)

Laut Lehmann liege die Zahl der sichtbaren trans Menschen heute nur höher, weil die Gesellschaft offener geworden sei und es heute mehr Informationen, mehr Identifikationsmöglichkeiten und mehr Beratungsstellen gebe. "Und natürlich machen auch Vorbilder Mut, dazu gehören auch die ersten zwei offenen trans Frauen im Bundestag." Wenn es stimmen würde, dass viele junge Menschen die Entscheidung vorschnell träfen, dann müssten auch viele diesen Schritt im Nachhinein bereuen; dem sei aber nicht so: "Wir wissen aus Studien, dass von den Menschen, die ihren Personenstand wechseln, weniger als ein Prozent diese Entscheidung bereut."

"Ich bin einfach enttäuscht von ihr"

Gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hatte Lehmann bereits letzte Woche erklärt, dass er eigentlich mal ein Fan von Deutschlands bekanntester Feministin war: "Als junger Mann hatte ich jahrelang die 'Emma' abonniert. Ich habe alle Bücher von Alice Schwarzer verschlungen", so Lehmann. "Aber in den letzten Jahren hat sie sich verrannt, ist von alten feministischen Überzeugungen abgerückt." Er habe den Feminismus immer so verstanden, dass es um Selbstbestimmung und um gleiche Rechte gehe. "Jetzt ist Alice Schwarzer dazu übergegangen zu sortieren, wer dazugehören darf und wer nicht. Damit benutzt sie letztlich Mechanismen des Patriarchats, gegen die sie sich immer aufgelehnt hat. Ich bin einfach enttäuscht von ihr", so Lehmann.



Am Wochenende berichtete die "Emma" von einem gegen das Magazin gerichteten Graffito am Kölner Redaktionssitz der Zeitschrift. Dort war zu lesen: "Emma TERFs ins Klo 2.0" und "Trans Resistance". TERF bedeutet Trans-Exclusionary Radical Feminism und ist eine Bezeichnung für Feminist*innen, die trans Frauen nicht als Frauen anerkennen wollen. Das feministische Magazin kommentierte auf Facebook: "Die SchmiererInnen verbreiten nicht nur Fake News, sie werden auch noch aggressiv."



Eine trans Frau erklärte daraufhin in der Kommentarspalte: "Man muss sich einfach nur diese FB-Seite von EMMA ansehen: Ein trans-kritischer Beitrag jagt den anderen und in den Kommentaren findet sich mitunter blanker Hass. Das ruft Emotionen und Reaktionen hervor." Menschen mit Transhintergrund seien nicht besser oder schlechter als alle anderen Menschen, schrieb sie weiter, "und selbstverständlich finden sich unter diesen auch einzelne, die zu Sachbeschädigungen bereit sind". Dies sei aber "ziemlich dumm, da es EMMA die Munition für den nächsten Anti-trans-Artikel gibt". (dk)