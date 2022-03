Livegesang mit Piano: So klingt die neue Pepsi Boston Bar

Heute, 05:12h, noch kein Kommentar

An diesem Donnerstag, den 31. März 2022 findet eine besondere Premiere in der Pepsi Boston Bar des Berliner Clubs SchwuZ statt. Alle Fans von Musicals, Chanson, Pop, Jazz und Schlager werden ab 19 Uhr garantiert auf ihre Kosten kommen. "Mit 'Voice & Piano' laden wir alle Freund*innen zu uns ein, die guten Live-Gesang, begleitet von einem Piano, wertschätzen", heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.



Das Konzept von "Voice & Piano – Livemusik am Donnerstag" orientiert sich an den äußerst beliebten Piano-Bars in den USA. Die Idee, die oft zum Mitsingen animiert: Tolle Sänger*innen präsentieren ihre Sets mit Livebegleitung am Piano.

Who's who der Musical- und Bühnenszene



Kuratiert die neue Reihe: Klaus Seiffert (Bild: Yan Revazov)

Und für den Gesang hat sich das SchwuZ das Who's who der Musical- und Bühnenszene eingeladen. Der Abend wird kuratiert von Klaus Seiffert (u.a. Theater des Westens und Friedrichstadtpalast), es singen hochkarätige Sänger*innen wie Musicaldiva Isabel Dörfler und Bettina Meske mit ihrer einzigartigen Powerstimme.



Ebenfalls eingeladen sind Singer-Songwriter Samuel Schürmann und der Latin-Pop-Sänger Mario Mariano, der am 28. April mit seiner neuen Show "Ritmo Latino" im SchwuZ Premiere feiert (Tickets hierfür gibt es bereits im Vorverkauf).

Alle Sänger*innen werden live begleitet von Ferdinand von Seebach am Piano. Die gesamte Veranstaltung kostet keinen Einritt, aber es wird empfohlen, bereits früh da zu sein. "Wir möchten damit tollen Livegesang und neue Musikstile in die Pepsi Boston Bar holen und glauben fest daran, dass Livemusik absolut einzigartig ist", so das SchwuZ. (cw/pm)

Infos zur Veranstaltungsreihe



Voice & Piano – Livemusik am Donnerstag. Erstmals am 31. März 2022 in der Pepsi Boston Bar des SchwuZ, Rollbergstraße 26, Berlin-Neuköln. Beginn: 19 Uhr. Auftritte der zahlreichen Künstler*innen gibt es stündlich bis um Mitternacht. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht