Hamburg: Unbekannte verprügeln schwules Paar auf St. Pauli

Mondo79 / flickr) Das schwule Paar erstattete nach der Tat Anzeige in der Davidwache an der Reeperbahn (Bild:

Heute, 07:08h,

Am vergangenen Sonntagmorgen wurde ein schwules Paar in Hamburg von einer Personengruppe angegriffen und durch Schläge verletzt. Das meldete die Polizei der Hansestadt und Hamburger Medien am Dienstag.



Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen die beiden 26 und 31 Jahre alten Männer am Sonntag kurz nach Mitternacht die Taubenstraße entlang, als sie von einer etwa vier- bis sechsköpfigen Männergruppe angesprochen und unvermittelt schwulenfeindlich beleidigt wurden. Im weiteren Verlauf schlug ein Mann aus der Personengruppe heraus den 31-Jährigen mit der Faust gegen die Brust, der dadurch stürzte und verletzt wurde. Nachdem auch sein 26-jähriger Partner geschlagen worden war, flüchteten die mutmaßlichen Angreifer in Richtung Davidstraße.



Die beiden Männer begaben sich anschließend zur Davidwache und erstatteten Anzeige.

Zeug*innen gesucht

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine "Gruppe von vier bis sechs Männern im Alter zwischen 20 und 28 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild handeln", heißt es im Polizeibericht, der keinen direkten Hinweis auf das homophobe Tatmotiv enthält. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität des Staatsschutzes hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeug*innen, die Hinweise zu den Tätern machen können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich bei beim Hinweistelefon der Polizei unter (040) 4286-56789 oder an einem Polizeikommissariat zu melden.



In Frankfurt am Main kam es am Sonntagmorgen zu einem ähnlichen Angriff. Dort wurden eine Dragqueen und ihre Begleiter von fünf jungen Männern mit Fäusten und einem Nothammer attackiert (queer.de berichtete). (cw/pm)