American Song Contest ist kein Publikumserfolg

Der erste interkontinentale Ableger des Eurovision Song Contests ist bislang ein Quotenflop: In den USA zeigte der Privatsender NBC am Dienstag zwischen 20 und 22 Uhr bereits die zweite Folge des American Song Contests – und nur 1,82 Millionen Zuschauer*innen schalteten ein. Damit verlor der ASC im Vergleich zur Vorwoche mehr als eine Million Interessierte – am 22. März hatten noch 2,89 Millionen Menschen eingeschaltet.



Außerdem lag NBC zur Primetime deutlich hinter den Hauptkonkurrenten ABC, CBS und Fox. ABC konnte etwa mit der ähnlich gelagerten Musikshow "American Idol" 5,45 Millionen Menschen anziehen – und damit drei Mal so viele TV-Fans wie der ASC. CBS erreichte mit der Sitcom "The Neigborhood" und der Krimiserie "NCIS" 5,26 bzw. 6,56 Millionen Menschen. Auf Fox lief es mit den Krimiserien "9-1-1" (4,78 Millionen) bzw. "9-1-1: Lone-Star" (3,75 Millionen) ebenfalls viel besser als für NBC.

Deutsche Quote bei 0,05 Millionen

Die deutsche Erstausstrahlung des ASC fand sogar fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Am Dienstagabend schalteten laut GfK um 22.15 Uhr lediglich 50.000 Menschen ein, als Servus TV mit einwöchiger Verzögerung die erste Episode ausstrahlte. In der Folge gab es einen deutschen Voiceover-Kommentar mit Journalist Norman Schenz und Sänger Eric Papilaya, der 2007 für Österreich beim Eurovision Song Contest teilgenommen hatte. Der Marktanteil lag bei kaum messbaren 0,3 Prozent. Für die vorhergehende Sendung – eine Wiederholung der deutschen Polizeiserie "Hubert und Staller" – hatten sich noch fast fünf Mal so viele Menschen interessiert (240.000).



Zum Vergleich: Die erfolgreichste Sendung am Dienstagabend war das Fußball-Freundschaftsspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland, das 8,82 Millionen Menschen im Ersten verfolgten.



Das waren die Kandidat*innen der ersten Folge

Die US-Version des ESC wird von den international bekannten Musikstars Snoop Dogg und Kelly Clarkson moderiert (queer.de berichtete). Die Sendung wird in den USA live aus Los Angeles gesendet.



Das amerikanische Moderationsduo Snoop Dogg und Kelly Clarkson (Bild: NBC)

In der Show treten bis 9. Mai wöchentlich Sänger*innen aus den 50 US-Bundesstaaten sowie der Hauptstadt Washington und fünf Territorien an. Dabei gibt es auch einige prominente Kandidierende – wie Singer-Songwriterin Jewel (tritt für Alaska an), der zweifache Grammy-Gewinner Michael Bolton (für Connecticut) oder R&B-Sängerin Macy Gray (für Ohio). (dk)