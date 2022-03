"The Umbrella Academy": Auch Elliot Pages Figur hat ein Coming-out

Heute, 13:09h, noch kein Kommentar

Die Serien-Figur von Elliot Page (35) in "The Umbrella Academy" wird in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie ebenfalls als trans auftreten. Page stellte die Weiterentwicklung seiner Figur auf seinen Seiten in sozialen Medien vor.



Zu einem Foto aus der dritten Staffel, in der er an einem Tresen sitzt, schreibt Page zu einem Schirm-Emoji: "Trefft Viktor Hargreeves". Netflix antwortete auf Twitter mit den Worten: "Willkommen in der Familie, Viktor – wir sind so glücklich, dass du hier bist."



"The Umbrella Academy" basiert auf einer Comicreihe aus den Jahren 2007 bis 2009, die schließlich 2018 mit der TV-Serie fortgesetzt wurde. Mit der Verfilmung wollte Netflix erfolgreichen Superheld*innen-Reihen von Marvel oder DC Konkurrenz machen. In der Vorlage hatte Pages Figur bislang kein Coming-out als trans.

Coming-out Ende 2020

Page hatte Ende 2020 öffentlich gemacht, dass er trans ist (queer.de berichtete). Das Coming-out erfolgte vier Monate nach dem Start der zweiten "Umbrella Academy"-Staffel. In einem Statement erklärte der oscarnominierte Schauspieler damals: "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie außergewöhnlich es sich anfühlt, mich endlich so zu lieben, wie ich bin und nach meinem authentischen Selbst zu streben." Die Trans-Community hätte ihn endlos inspiriert, so Page.



Seit seinem Coming-out nutzt Page seine Bekanntheit, um jungen trans Menschen zu helfen und Bewusstsein für das Thema zu schaffen. In Interviews mit Oprah Winfrey (68) oder "Vanity Fair" sprach er über seine persönliche Reise, 2023 soll seine Biografie "Pageboy" erscheinen (queer.de berichtete).



Die dritte Staffel von "The Umbrella Academy" startet am 22. Juni bei Netflix. In der in Kanada gedrehten Serie spielen auch Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Mary J. Blige, Cameron Britton und John Magaro mit. In Staffel eins spielte die oscarnominierte Mary J. Blige eine durch die Zeit reisende Auftragskillerin. (spot/cw)