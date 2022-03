Vorhang auf für die See.Ess.Spiele 2022!

Heute, 12:20h, noch kein Kommentar

Wusstet Ihr, dass der Wörthersee knapp 20 Quadratkilometer groß und fast 17 Kilometer lang ist? Wahrscheinlich wusstet Ihr auch nicht, dass es am Wörthersee 20 vergebene Gault-Millau-Hauben gibt? 20! Lasst Euch das mal auf der Zunge zergehen. Genial, oder? Genau diese vielfach prämierte Haubenküche kombiniert mit regionalem Slow Food und internationaler klassischer Küche wird bei den See.Ess.Spielen, einem einzigartigen Kulinarikfestival, vom 29. April bis 8. Mai 2022 erlebbar.



Als fulminanten Start in die Sommersaison zaubert die Kochelite des Wörthersees eine Vielzahl an kulinarischen Meisterwerken auf die Teller. Dafür holen sie prominente Gastköche wie Martina Hohenlohe (Gault Millau), Silvio Nickol (Palais Coburg), Otto Jaus (Pizzera und Jaus) und Silvia Schneider (Silvia kocht) vor den Vorhang. Gemeinsam lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf und sorgen für extravagante Gaumenfreuden.

Prominente Gastköche und über 1.000 Gerichte

Ob die Gäste beim täglichen kulinarischen Roulette im Casino-Restaurant "Die Yacht" bei Marcel Vanic ihr Glück versuchen oder im Falkensteiner Schlosshotel Velden Thomas Gruber im "Seespitz" gemäß dem Motto "back to the roots" seinen Vorgänger Silvio Nickol als Gastkoch begrüßt – es wird jedenfalls köstlich! "Ines Kitchen" hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und fordert Otto Jaus vom österreichischen Kabarettisten- und Musiker-Duo "Pizzera und Jaus" zum Kochen heraus.



Auch direkt auf dem Wasser wird bei den See.Ess.Spielen diniert (Bild: Daniel Waschnig)

Das "Gasthaus Messnerei Sternberg" von Dani Sternad wird von der sympathischen ORF-Moderatorin und Hobby-Küchenfee Silvia Schneider verzaubert. Der "Hubertushof Velden" holt das Vilgratner Unikat Josef Mühlmann in seine Küche. Haubenkoch Thomas Guggenberger macht einen kulinarischen Streifzug durch 17 Jahre "Caramé"-Geschichte.

Hubert Wallner kocht in seinem "Gourmetrestaurant" für den karitativen Zweck: Ein Teil des Menüpreises wird für Kinder in Not gespendet. Und wer am Muttertag seine liebsten Damen kulinarisch ausführen möchte, für den gibt es bei einigen See.Ess.Spiele-Partnern die perfekte Location und das feierliche Ambiente dafür. Die See.Ess.Spiele 2022 bieten wieder ein exzellentes Repertoire, das geschmackliche Standing Ovations verspricht.



Alle Infos zum Programm, den Locations, den Tickets und zum detaillierten "Spielplan" mit Hauben-gekrönter Besetzung gibt's unter see-ess-spiele.com. Das queere Festrival Pink Lake findet zum Ende des Sommers vom 25. bis 28. August 2022 am Wörthersee statt. (cw/pm)