Boris Johnson lässt Pläne für Verbot von "Homo-Heilung" fallen

Die britische Regierung hat Pläne zur Einführung eines gesetzlichen Verbots sogenannter Konversionstherapien fallengelassen. Das Kabinett von Premierminister Boris Johnson prüfe stattdessen, inwiefern bestehende Gesetze effektiver genutzt werden könnten, um gegen solche "Behandlungen" vorzugehen, erklärte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Auch Maßnahmen, die kein Gesetz erforderten, würden ausgelotet. Sogenannte Konversionstherapien haben das Ziel, die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität vermeintlicher "Patient*innen" gezielt zu ändern.



Ein Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien war in Großbritannien erstmals 2018 angekündigt worden. Im vergangenen Oktober erklärte die Johnson-Regierung dann, ein entsprechender Gesetzentwurf könnte Anfang dieses Jahres vorgelegt werden (queer.de berichtete). Im Februar hatten 2.500 Pfarrer*innen und kirchliche Mitarbeiter*innen aus Großbritannien in einem Offenen Brief gegen ein Verbot der "Heilung" von queeren Menschen protestiert (queer.de berichtete).

Zwei Prozent der queeren Brit*innen wurden gefoltert

Laut einem Bericht des Senders ITV lehnte Premierminister Boris Johnson es zuletzt ab, die Pläne für das Verbot weiter voranzutreiben. In einem Regierungsdokument hieß es demnach, es bestehe angesichts des "massiven Drucks auf die Lebenshaltungskosten und die Krise in der Ukraine" die "dringende Notwendigkeit, unser gesetzgeberisches Programm zu rationalisieren".



Laut einer von der britischen Regierung in Auftrag gegebenen Untersuchung aus dem Jahr 2017 wurde etwa fünf Prozent der im Vereinigten Königreich lebenden LGTBI einmal eine Konversionstherapie angeboten. Zwei Prozent der queeren Menschen durchliefen in ihrem Leben eine solche "Behandlung".

In Deutschland gilt ein Teilverbot

Aktivist*innen kritisieren die vor allem in religiösen Gemeinschaften verbreitete Praxis als zutiefst traumatisierend für die Betroffenen. Der Weltärztebund betont bereits seit Jahren, dass "Homo-Heilung" Menschen in die Depressionen, den Drogenkonsum oder sogar in den Suizid treiben kann und deshalb eine Menschenrechtsverletzung darstelle (queer.de berichtete). Trotzdem gibt es vor allem aus religiösen Kreisen Widerstand gegen derartige Verbote: So sprach sich die nationale katholische Bischofskonferenz in Kanada 2020 gegen ein von der liberalen kanadischen Regierung geplantes Verbot aus. Die Bischöfe befürchteten, dass ein derartiges Verbot "die legitime Vielfalt bezüglich Ansichten zu Sexualität" beschädigen könne (queer.de berichtete). Die Regierung setzte das Verbot am Ende dennoch um. Es wurde einstimmig im Parlament beschlossen (queer.de berichtete).



Auch Frankreich, Israel und Neuseeland beschlossen in den letzten Wochen entsprechende Verbote. In Deutschland war bereits 2020 ein Teilverbot von "Konversionstherapien" verabschiedet worden (queer.de berichtete). (cw/AFP)