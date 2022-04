Schwulenberatung Berlin sucht Kita-Leitung

Heute, 10:42h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht eine



Kita-Leitung .



Wir eröffnen Anfang 2023 den Lebensort Vielfalt am Südkreuz. Unter dem Dach des Mehrgenerationen-Hauses für LSBTI werden wir auch zwei Kindertagesstätten "Rosarote Tiger" und "Gelbgrüne Panther" eröffnen.



Mit der Kita möchten wir 93 Kindern in erster Linie ein unbeschwertes und angenehmes Umfeld bieten. Darüber hinaus möchten wir, dass die Kinder andere Lebensweisen und -welten kennenlernen. Erzieher*innen, die selbst LSBTI* sind, werden als selbstverständlicher Teil der Kita wahrgenommen. So hoffen wir Vorurteile abbauen und auch einzelnen Kindern, die sich später als LSBTI* outen, ihren Weg erleichtern zu können.



Für diese interessante und herausfordernde Aufgabe suchen wir eine Leitung. Die Stelle soll ab 09/2022 zu 50% und ab Januar 2023 zu 100%, 39 Std./W., besetzt werden.



Aufgaben u.a.:

● Finale Umsetzung des KiTa-Konzepts bis zur Eröffnung

- Ausstattung der KiTa

- Zuarbeit für Öffentlichkeitsarbeit

- Beteiligung an Bewerber*innen-Auswahl und Zusammenstellen des Teams

- Veranstalten von Info-Abenden für Eltern

- Annahme der Anmeldungen

- Erarbeitung eines Eingewöhnungskonzepts

● Fachliche Leitung, Sicherstellung der Qualitätsstandards

● Einhaltung Personalschlüssel, Erstellen der Dienstpläne



Voraussetzungen:

● Abschluss als Sozialpädagog*in, Sozialarbeiter*in, Erzieher*in oder vergleichbar

● Zugehörigkeit zu LSBTI* oder sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten der LSBTI*

● Erfahrung in der Leitung einer KiTa

● Erfahrung in Personalführung und Teamentwicklung

● Gute Kenntnisse zur Umsetzung aller relevanten Rechtsgrundlagen – KitaFöG, QVTag, Kinderschutz usw.



Wir bieten:

● Mitarbeit beim Start einer neuen Einrichtung

● Unterstützung durch gewachsene und etablierte Unternehmensstrukturen mit Verwaltung, ÖA, Facility Management etc.

● Gute und humorvolle Arbeitsatmosphäre

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● Supervision, Fortbildung



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter Tel. (030) 44 66 88 22.



Bewerbungen

bitte bis zum 30.04.2022 mit Angabe der Kennziffer A2/2022/02 an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstrasse 59/60, 10629 Berlin oder .