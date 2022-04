Caitlyn Jenner heuert beim queerfeindlichen Sender Fox News an

Heute, 13:42h, noch kein Kommentar

Der Fox News Channel hat am Donnerstag mitgeteilt, dass man die 72-jährige trans Realitydarstellerin Caitlyn Jenner als Mitarbeiterin ("Contributor") gewonnen habe. Damit wird sie nun regelmäßig in Sendungen des umstrittenen US-Meinungskanals auftreten, der zuletzt insbesondere Stimmung für das "Don't Say Gay"-Gesetz aus Florida und andere queerfeindliche Gesetze gemacht hatte.



Ihren ersten Auftritt absolvierte sie in der Primetime-Show von Meinungsmacher Sean Hannity. Dort stellte sie klar, dass sie keine "Trans-Aktivistin" sei. Ihre Trans-Identität sei nur "ein Teil meines Lebens", so Jenner.



Caitlyn Jenner postet auf ihrer Twitter-Seite stolz, dass sie "ein Elternteil, ein Großelternteil und eine Amerikanerin" sei, aber keine "Trans-Aktivistin"

Vor Jenners kurzem Interview hatte Hannity, der mit seinem ultrakonservativen Tiraden immer wieder für Irritationen sorgt, das "Don't Say Gay"-Gesetz verteidigt – mit mehreren Unwahrheiten: Hannity erklärte etwa, dass es darin nur um "Elternrechte" gehe und dass das Gesetz Lehrer*innen lediglich "unangemessene Gespräche über sexuelle Gender-Theorie bis zur dritten Klasse" verbiete.



In Wirklichkeit verbietet es in allen Klassen, über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität zu sprechen, sollte dies "für die Entwicklung der Schüler nicht altersgerecht" sein. LGBTI-Aktivist*innen warnen davor, dass die schwammige Sprache Lehrer*innen praktisch dazu zwinge, jegliche Andeutung über queere Menschen zu unterlassen – und etwa auch Mobbing gegen vermeintlich schwule Schüler nicht mehr zu ahnden.



Jenner widersprach den Aussagen von Hannity in dem Interview nicht – sie deutete sogar ihre Unterstützung für das Gesetz an: "Ich hab zehn Kinder, ich hab 20 Enkel – ich bin für Elternrechte", so die frühere olympische Sportlerin.

Caitlyn Jenner, die insbesondere aus der Fernsehserie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt war, hatte 2015 ihr Coming-out als trans – als erste großer Promi in den USA. Anfangs betrieb sie viel Aufklärungsarbeit für trans Menschen, allerdings entfernte sie sich in den letzten Jahren vermehrt von der Trans-Community. Vielmehr verteidigte die überzeugte Republikanerin LGBTI-feindliche Prominente wie Joe Rogan oder Dave Chappelle. Außerdem sprach sie sich dagegen aus, dass trans Mädchen am Schulsport teilnehmen dürfen (queer.de berichtete).



Auch in anderen Sendungen des Fox News Channel wird mit Halb- und Unwahrheiten immer wieder Stimmung für queerfeindliche Gesetze gemacht (Bild: Screenshot Fox News Channel)

Letztes Jahr bewarb sich Jenner um den Gouverneursposten in Kalifornien. Sie wurde aber von keiner einzigen bedeutenden queeren Organisation unterstützt und erreichte gerade einmal ein Prozent der Stimmen (queer.de berichtete). (dk)