Schwulenberatung Berlin sucht stellvertretende Heimleitung mit Sozialbetreuung

Die Schwulenberatung Berlin sucht für die Erstaufnahmeeinrichtung und Gemeinschaftsunterkunft für LSBTI* Geflüchtete in Berlin-Treptow zum 01. Juni 2022 eine



stellvertretende Heimleitung mit Sozialbetreuung

(stellvertretende Heimleitung 50% und Sozialbetreuung 25%)



Aufgaben stellvertretende Heimleitung:

● Koordination

● der tagesaktuellen Arbeit des Sozialbetreuungsteams

● der Interventionen bei Alltagskonflikten und Einzelfallbetreuung

● der Arbeitsbereiche des Sozialbetreuungsteams

● Ansprechperson für das Sozialbetreuungsteam

● Nachverfolgung der Erledigung von wichtigen Aufgaben/Abläufen/Dokumentationen

● Mitarbeit an Entwicklung und Evaluation von Betreuungskonzept und Gewaltschutzkonzept

● Schnittstelle mit Behörden in konkreten Fällen von Bewohner*innen

● Teilnahme an kommunalen Gremien und Netzwerken

● Vertretung der Heimleitung bei Abwesenheit



Aufgaben Sozialbetreuung

● Durchführung Aufnahmegespräche mit Bedarfsfeststellung,

● Psychosoziale Beratungsgespräche und Kriseninterventionen

● Vermittlung der Bewohner*innen in externe Versorgungs- und Unterstützungsangebote

● Unterstützung der Bewohner*innen bei der Regelung zwischenmenschlicher Konflikte des Zusammenlebens unter Berücksichtigung der Hausordnung

● Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Bereichen der Schwulenberatung Berlin, andere Beratungsstellen, Ämtern, Behörden



Voraussetzungen:

● (Fach-) Hochschulabschluss in sozialer Arbeit /Diplom-Sozialpädagogik

● hohe Sozialkompetenz

● eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

● Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

● sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

● Berufs- und Leitungserfahrung

● Einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten

● Erfahrungen in Krisenintervention, Arbeit mit traumatisierten Menschen Konfliktmanagement

● Kenntnisse im Sozialrecht und Asylbewerberleistungsgesetz

● Kenntnisse der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungslandschaft

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

● Sprachkenntnisse in Englisch und gerne weiteren Sprachen



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte mit Kennwort 2022-A3-06 bis zum 18. April 2022

- per Mail an

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bei Fragen bitte an Antje Sanogo ( ) wenden.